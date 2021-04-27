Директор птицефабрики в Кореличском районе уволен за закупку кормов через посредников

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам проверки Комитета госконтроля уволен директор КСПУП "Птицефабрика "Красноармейская" Кореличского района, который осуществлял закупку травянистых кормов через посредников, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Сотрудники госконтроля установили, что в феврале - марте 2021 года птицефабрика приобретала корма за пределами Гродненской области по завышенным ценам через необоснованных посредников, что и стало поводом освобождения директора предприятия от занимаемой должности. "У индивидуального предпринимателя из Ганцевичского района птицефабрика купила 150 т сенажа, а у открытого акционерного общества из Несвижа - 470 т силоса. Стоит отметить, что данные продавцы не занимались заготовкой кормов, а просто закупали их у сельхозорганизаций республики и потом перепродавали значительно дороже", - рассказали в ведомстве.

Так, индивидуальный предприниматель закупал сенаж по Br50 за тонну, а продавал предприятию уже по Br70. При учете транспортных расходов он обошелся КСПУП "Птицефабрика "Красноармейская" в Br97 за тонну. При этом предприятие могло закупать травянистые корма у сельхозпредприятий Кореличского района: сенаж на 20-25% дешевле, чем у индивидуального предпринимателя, силос - на 13% меньше, чем у открытого акционерного общества.

По результатам проверочных мероприятий директор КСПУП "Птицефабрика "Красноармейская" в апреле освобожден от занимаемой должности решением Кореличского райисполкома. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц.-0-