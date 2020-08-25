Директор школы: наша задача сейчас - достойно начать новый учебный год

25 августа, Могилевский района /Корр. БЕЛТА/. Задача учителей сейчас - достойно начать новый учебный год. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась директор Хоновского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Ирина Сыромолотова.

"Совсем скоро за парты сядут ученики, и мы должны создать им комфортные условия для учебы и развития, - поделилась директор. - Мы уже готовы к работе. Покрасили помещения, обновили спортзал и столовую. В коридорах расписали стены. Обновили мебель в кабинетах. Для нас важно, чтобы детям нравилось в школе".

Ирина Сыромолотова рассказала, что в подготовке школы помогали сотрудники, ученики и их родители. "У нас такой коллектив, где люди не боятся работы. Они и стены покрасят, и плитку положат, если нужно. Помогали родители наших детей. Да и сами учащиеся активно включились в работу: протирали пыль, украшали кабинеты", - отметила директор.

"Нашей школе более 100 лет. Раньше она располагалась в деревне Малое Хоново, а позже ее перенесли в Заводскую Слободу. Название учреждения решили не менять, чтобы сохранить его историю. Мы сделали небольшой музей, где постарались собрать историю нашей школы и поселка, близлежащих деревень. Детям интересна история родного края, и мы стараемся поддерживать их интерес", - рассказала Ирина Сыромолотова.

Занятия в учебно-педагогическом комплексе в поселке Заводская Слобода проходят на белорусском языке. На данный момент здесь учатся 76 ребят, в детском саду - 26 воспитанников.-0-