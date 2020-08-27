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27 августа 2020, 13:58

Директор школы: воспитание и обучение детей - важная работа, от которой нельзя отвлекаться

Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева

27 августа, Белыничский район /Корр. БЕЛТА/. Воспитание и обучение детей - важная работа, от которой нельзя отвлекаться. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась директор средней школы агрогородка Вишов Белыничского района Екатерина Зайцева.

"Воспитание и обучение детей - важная работа, от которой нельзя отвлекаться. Учителям доверяют самое дорогое - наших детей. И перед всеми педагогическими коллективами стоит задача помочь маленькому человеку стать образованным, духовно развитым, - сказала директор. - Нашей школе очень повезло с учителями, которые здесь работают - почти половина из них выпускники нашей школы. Они полностью отдаются процессу, всегда помогут и выслушают своих учеников. И дети, чувствуя такое внимание, тянутся к своим учителям. Это очень удивительная связь, которую ни при каких условиях нельзя утратить".

Диана Попова, Анна Демидова, Яна Леневская и Павел Воропаев
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По словам Екатерины Зайцевой, жизнь в школе кипит даже на летних каникулах. "За лето нам нужно было обновить школу к новому учебному сезону. Совместными усилиями всего нашего коллектива, благодаря помощи родителей учащихся и самих детей мы провели косметические ремонты в классах, обновили спортивный зал и столовую. Полностью обновили учительскую и кабинет математики, - рассказала директор. - Ежегодно нам оказывает помощь СПК "Колхоз "Родина". В этом году он выделил нам Br8,5 тыс. На эти деньги мы обновили стенды в классах, заменили двери в школе. Поддерживаем в порядке и прилегающую территорию - обновили и покрасили малые архитектурные формы, обустроили комфортные зоны отдыха", - отметила директор.

Яна Леневская и Анна Демидова
Яна Леневская и Анна Демидова

Активное участие в подготовке школы к учебному году принимали учащиеся школы. Около 40 лет здесь работает лагерь труда и отдыха "Задоринка" - у школьников есть возможность немного подзаработать. "Лагерь у детей пользуется большой популярностью. Наши ребята в составе студотряда трудились в хозяйстве, одна бригада помогала в благоустройстве территории школы. Вместе с учителем трудового обучения они сделали для нас 10 лавочек и помогли с ремонтом мебели, - рассказала Екатерина Зайцева. - Дети зарабатывают свои первые деньги. А потом приходят и рассказывают, кто и куда их потратил. Кто-то покупает вещи к школе, кто-то откладывает. Много ребят, которые стараются помогать родителям - отдают заработанные деньги в семью. У нас очень трудолюбивые, открытые и добрые дети".

Учитель начальных классов Людмила Колтович
Учитель начальных классов Людмила Колтович

Вишовская средняя школа - самая большая сельская школа в Белыничском районе. На данный момент здесь 223 ученика. Сюда на уроки приезжают ребята из 15 близлежащих населенных пунктов.-0-

Фото Олега Фойницкого

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