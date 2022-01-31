Директор СШ №45 Могилева: школы должны не только давать знания, но готовить к самостоятельной жизни

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Школы должны не только давать знания, но и готовить детей к самостоятельной жизни. Такое мнение, комментируя обновленный Кодекс об образовании, высказал корреспонденту БЕЛТА директор средней школы №45 Могилева Владимир Матиевский.

"Необходимость обновленного Кодекса об образовании продиктована временем: существующие условия меняются, а нам важно продолжать развитие сферы образования. Выбранная модель белорусского образования - устойчивая, серьезная и всесторонняя подготовка детей как к поступлению в другие учреждения, так и к вызовам взрослой жизни, - сказал директор. - Важно, чтобы школы давали не только знания по определенным предметам, но и помогли школьнику подготовиться к взрослой и самостоятельной жизни. Потому у нас продолжают уделять много внимания патриотическому и нравственному воспитанию".

По словам Владимира Матиевского, в обновленном Кодексе раскрывается понятие социализации. "Я преподаю детям обществоведение и рассказываю на уроках, что социализация - это в том числе процесс приобретения навыков самостоятельной жизни. Чтобы ребенок, окончивший школу, был полностью сформированной личностью, был готов к принятию самостоятельных решений, имел свою точку зрения, умел аргументированно ее отстаивать, двигался по намеченному образовательному маршруту, самосовершенствовался и всегда достигал целей, неразрывно связанных с будущим Родины. Он должен понимать процессы, происходящие в обществе, знать устои, принимать их как свои, чтобы наша культура и традиции не ушли в небытие", - подчеркнул Владимир Матиевский.

Белорусская модель образования зарекомендовала себя как сильная система. "Уровень подготовки и самостоятельности, который получают дети, намного выше, чем, например, в других странах. Иногда бывает так, что наши ученики переезжают с родителями жить за границу. И там они - отличники, хотя у нас держались где-то в середине по успеваемости", - отметил он.

По словам директора, подготовка обновленного варианта Кодекса об образовании была большой совместной работой Министерства образования, учреждений образования всех ступеней и дошкольных учреждений страны. "Это большая коллективная работа. Каждый вносил свои предложения по вопросам, которые их больше всего волновали. Позже эти предложения передавались парламентариям. Проходило много встреч с представителями парламента, которые разрабатывали обновленный Кодекс. Это документ, продиктованный жизнью", - подытожил он.-0-