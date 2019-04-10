Директор Старобинского лесхоза допустил порчу свыше 1,6 тыс. куб.м древесины

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску установили нарушения технологии заготовки древесины и факты бесхозяйственности должностных лиц во время проверки ГЛХУ "Старобинский лесхоз" Солигорского района, сообщили БЕЛТА в КГК.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что директор ГЛХУ "Старобинский лесхоз" допустил нарушения технологических сроков вывоза заготовленной древесины, которые впоследствии привели к ее порче.

Так, в декабре 2014 года предприятие организовало заготовку свыше 2,3 тыс. куб.м древесины деловых пород (ольха, береза, сосна). Согласно выданному лесорубочному билету был определен срок вывоза бревен до 15 марта 2015 года. В установленные сроки учреждение вывезло только 647,5 куб.м заготовленной древесины, на оставшуюся часть продлило срок вывоза до декабря 2015 года. Однако и к этой дате руководство не организовало доставку древесины, оставив ее гнить на месте лесозаготовки.

Таким образом директор, зная о необходимости своевременного вывоза и реализации заготовленного древесного сырья, не принял должных мер к рассмотрению результатов освидетельствования и устранению выявленных недостатков, указанных в акте комиссии лесхоза, и допустил порчу древесины общим объемом 1,685 тыс. куб.м на сумму свыше Br13,5 тыс., что причинило ущерб ГЛХУ "Старобинский лесхоз" в крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.425 УК (бездействие должностного лица). Проводятся проверочные мероприятия.-0-