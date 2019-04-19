Директор телерадиокомпании "Вектор": региональный контент стоит продвигать на национальные каналы

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные телепроекты можно было бы представлять и на национальных телеканалах. Таким мнением с журналистами поделился директор телерадиокомпании "Вектор" (Новополоцк) Александр Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы производим контент, который хотелось бы распространять на всю территорию Беларуси. Чтобы наши региональные новости могли видеть не только в Новополоцке, Полоцке, Витебске, но была возможность какие-то проекты представлять на национальных телеканалах", - сказал Александр Осенко.

По его словам, новая редакция закона о СМИ, которая вступила в силу с 1 декабря, может дать толчок развитию именно региональных средств массовой информации. В законе предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года.

Александр Осенко присутствовал сегодня на Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию. По его словам, это знаковое событие в жизни, которое было очень волнительным и ответственным. "Хотелось услышать откровенный разговор из первых уст, донести Послание до своих телезрителей, радиослушателей", - сказал он.

На мероприятие, которое прошло в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно широко была представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.-0-