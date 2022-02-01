Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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01 февраля 2022, 09:25

Директор центра БГТУ: мы выпускаем специалистов, готовых решать проблемы здесь и сейчас

Константин Вишневский
Константин Вишневский

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы выпускаем специалистов, готовых решать проблемы здесь и сейчас, заявил во время круглого стола "Вузовская наука сегодня: приоритетные направления развития" в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского научно-практического центра нефтехимических технологий и производств Белорусского государственного технологического университета кандидат технических наук, доцент Константин Вишневский.

"Наш университет, я бы сказал, чисто прикладной. Что касается работы с заводами, решения вопросов, которые существуют на предприятиях, в отраслях, тут наши кадры (технологи, инженеры) решают все. Поэтому у нас идет упор на комплексную подготовку, чтобы человек был готов решать проблемы здесь и сейчас", - сказал Константин Вишневский.

По его словам, БГТУ делает ставку на отраслевые лаборатории, через которые налажено общение с предприятиями. "Республиканский научно-практический центр нефтехимических технологий и производств был как раз создан с целью объединить работу части лабораторий, которые были созданы под эгидой предприятий, входящих в концерн "Белнефтехим". Мы объединили там четыре лаборатории. Одна из них, которую курирую я, - отраслевая лаборатория шинной промышленности. Создана она была еще в 2014 году, но только когда было получено финансирование, за счет средств республиканского инновационного фонда закуплено оборудование, после этого началось какое-то движение, жизнь в этой лаборатории", - отметил директор центра.

Константин Вишневский уточнил, что сама лаборатория расположена непосредственно на базе предприятия. "Но часть оборудования, которая подходит для научных исследований, находится в университете, а часть, которая занимается непосредственно анализом сырья, различных характеристик, расположена на "Белшине", что позволяет сократить плечо взаимодействия между предприятием и непосредственно вузовской наукой. То есть там проводится анализ, а в университет при необходимости могут передаваться данные, где на профильных кафедрах ведется обсуждение вопроса", - дополнил он.-0-

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