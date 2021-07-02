Директор витебского техколледжа: готовим специалистов для работы на высокотехнологичных стройках страны

Немногим больше года назад в Витебском государственном техническом колледже открыли первый в северном регионе ресурсный центр "Строительные технологии". Недавно он признан проектом года в Витебской области. Удалось ли в колледже реализовать идеи, которые закладывались в основу деятельности этого центра, какие возможности он предоставил, какие крупные игроки на строительном рынке заинтересовались высокотехнологичной базой и какие новации ждут колледж, корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения образования Александр Лосякин. Он провел экскурсию по ресурсному центру, а мастера колледжа показали, как работает оборудование, аналоги которого есть не на всех стройках области.

- Александр Михайлович, чего успели добиться учащиеся вашего колледжа за год существования ресурсного центра и какие технологии смогли освоить?

- Прежде всего хочу сказать, что обучение в ресурсном центре ведется на углубленном уровне, по специальной программе, основанной на мировых тенденциях в строительном рынке и ориентированной на стандарты качества профессиональной подготовки к WorldSkills International. В учебниках, написанных несколько лет назад, не прочтешь о технологиях завтрашнего дня, в то время как в мастерских ресурсного центра учащиеся получают все необходимые современные знания и сразу закрепляют их на практике. Это, я считаю, наиболее удачно построенный процесс обучения, когда теория подкрепляется практикой.

Благодаря созданию ресурсного центра наши учащиеся могут работать на современном высокотехнологичном оборудовании мировых производителей. Все оборудование, представленное в учебных мастерских ресурсного центра, - новинки на строительном рынке. Современная строительная отрасль оперирует новыми технологиями, максимально востребованными в этой области. Наше оборудование охватывает самые прогрессивные и востребованные технологические процессы. В ресурсном центре ведется изучение инновационных материалов, которые с каждым годом все больше интегрируются в строительную сферу, реализуя самые смелые идеи будущего.

В большинстве своем оборудование, представленное здесь, в Витебской области есть только в нашем колледже. На ремонт и переоснащение учебных мастерских было направлено свыше Br950 тыс., и оно того стоило. Такое оборудование делает наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда, облегчает обучение, наглядно демонстрирует современные технологии и повышает интерес учащихся к профессии. Они видят, что строительная отрасль значительно шагнула вперед в техническом плане. Будущие каменщики, плиточники, штукатуры, маляры, столяры, сварщики уже понимают, что приобретенные в этих стенах навыки помогут им без труда влиться в мир высоких технологий и прогресса в строительстве. Таким образом, мы готовим специалистов для работы на высокотехнологичных стройках страны.

Ресурсный центр представляет собой целый учебно-производственный комплекс, состоящий из семи мастерских. Перед тем как приступить к работе на оборудовании, ребята проходят теоретический курс, усваивают технику безопасности. В мастерских ими руководят опытные мастера производственного обучения, и, к слову, почти все они выпускники нашего колледжа. Также они получили высшее образование и опыт работы в строительных организациях.

Уровень подготовки, который получают учащиеся колледжа, свидетельствует о высокой востребованности наших выпускников на предприятиях области и страны. За крепкими профессиональными кадрами обращаются даже из Минска. Кроме того, об успехах ребят говорят награды на конкурсах профмастерства. Учащиеся колледжа - победители и призеры различных этапов конкурса профмастерства WorldSkills. Они достойно представляют учреждение образования на областном, республиканском и международном уровнях, и в копилке наших достижений имеется уже свыше 20 наград разного уровня. Многие из учащихся - лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

В 2020 году, например, лучшим плиточником страны стал учащийся Роман Коровиков. Он завоевал 1-е место и золотую медаль в компетенции "Облицовка плиткой" на IV Республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus - 2020. Победа дала ему путевку на чемпионат мира по профмастерству WorldSkills International - 2022 в Шанхае в составе национальной сборной. Таких профессионалов мечтал бы видеть на строительном объекте любой руководитель строительной организации.

- Ограничиваются ли возможности ресурсного центра только обучением учащихся колледжа?

- Нет, как и было задумано изначально, повышают свои компетенции здесь и учащиеся из других учреждений среднего специального и профессионального образования. На 2021-2022 учебный год уже подтверждены заявки на обучение более 150 учащихся из других регионов Витебской области. Успешно выполнив учебную программу, они смогут получить более высокий разряд по своей профессии и освоить новое направление, которое не преподают в их колледже или лицее. Это элемент сетевого взаимодействия, на которое и нацелен любой ресурсный центр, включая наш.

Для удовлетворения кадровых потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов молодежи и взрослых в колледже на постоянной основе ведется профподготовка граждан различных возрастных групп по рабочим профессиям, специальностям, видам деятельности. Организованы курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки, проводятся стажировки для педагогических работников и работников строительных предприятий. На базе ресурсного центра проходят обучение рабочие и специалисты, которые хотят повысить квалификацию или получить новую профессию.

Технологическая и образовательная площадка ресурсного центра привлекает ведущие фирмы-производители строительных материалов, имеющие мировое признание. Они проводят здесь тематические мастер-классы, практические семинары. С момента открытия ресурсного центра состоялось более 10 таких практикумов, обучение прошли свыше 300 работников предприятий и проектных институтов. Налажены партнерские связи с ассоциацией независимых строителей "Мастера Беларуси", которые тоже повышали свои профессиональные компетенции на базе центра.

Хочу отметить, что наши выпускники могут работать не только на предприятиях строительной отрасли, но и открывать свое дело, в частном порядке оказывать услуги по отделке, монтажу, сварочным работам. Все необходимые для этого навыки у них есть.

- Есть ли планы по расширению возможностей ресурсного центра?

- Конечно. Имеющийся кадровый и производственный потенциал, учебные площади колледжа позволяют осуществлять углубленную подготовку кадров по более широким направлениям. Сейчас ведутся ремонтные работы в учебно-производственных мастерских №3, где запланировано размещение современных сварочных мастерских, а в ближайшей перспективе и открытие нового ресурсного центра. У нас есть оборудование высокого класса для сварочных работ. Кроме привычных аппаратов, есть и компьютерный симулятор с технологией виртуальной реальности. На нем ребята учатся выполнять сварные швы, в том числе фигурные. Виртуальный тренажер помогает экономить расходные материалы для учебных целей.

Ремонтные работы в будущих мастерских выполняются без привлечения подрядных организаций, силами мастеров производственного обучения и учащихся колледжа. Для ребят это еще одна возможность на практике закрепить полученные умения и навыки. Точно так же преображались нынешние мастерские ресурсного центра строительного профиля. Наряду с педагогическим и воспитательным, такой подход имеет высокий экономический эффект, помогает снизить затраты на ремонт, а на сэкономленные средства оснастить учебные мастерские.

- Александр Михайлович, есть ли дефицит поступающих на строительные специальности?

- Да, к сожалению, есть. В колледже существует конкурс среди поступающих на строительные специальности. Вместе с тем сегодня мы испытываем дефицит в высокомотивированных абитуриентах. У многих сформирован не соответствующий действительности образ строителя, которому приходится работать не всегда в комфортных условиях. Однако нынешние специалисты и рабочие применяют новые технологии, материалы, современное оборудование. Да, строительство - это работа, требующая значительных физических усилий. Но строители всегда оставляют яркий след в жизни людей, больших и малых городов и вписывают яркие страницы в историю жизни и развития своего региона и нашей любимой страны.

Алеся ПУШНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-