Дискуссии, воркшопы, кинопоказы: в Минске пройдет городской социальный фестиваль

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской социальный фестиваль IBB JubiläumsFest в формате 50 образовательных ивентов впервые пройдет в Минске 1 сентября, сообщили БЕЛТА в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау (IBB Минск), на базе которого и состоится мероприятие.

Центр приурочил фестиваль к своему 25-летию, в честь которого на целый день передаст свое здание общественным активистам и их инициативам. "Особенность фестиваля - все мероприятия являются обучающими, социально значимыми и открытыми. На протяжении дня образовательные, социальные и экологически дружественные проекты организуют встречи и активности, которые будут доступны всем желающим абсолютно бесплатно. Это социальный маркет, изучение жестового языка, лекции и кинопоказы о дислексии, правах женщин и людях с инвалидностью и многое другое", - отметили в IBB Минск.

Мероприятия развернутся на восьми площадках образовательного центра вместимостью от 30 до 200 человек. Центром фестиваля станет образовательно-развлекательная площадка "Европа", где в течение дня пройдут публичные лекции, воркшопы, кинопоказы и ток-шоу.

В частности, желающие смогут пройти экспресс-курс немецкого языка вместе с Goethe-Institut Minsk в передвижной библиотеке на колесах DeutschExpress. ПЭН-центр устроит многоязычный марафон о белорусской литературе. Белорусское общество глухих научит гостей жестовому языку и познакомит с немым искусством.

Состоится интерактивная дискуссия на тему фетфобной рекламы от инициативы "Больше тела". Проект "Живая библиотека" проведет игру "Другой взгляд" на тему социального неравенства. Гости посетят открытые лекции и дискуссии от известных белорусских инициатив: "Ее права", Dyslexia Belarus, БОКК, "Ахова птушак Бацькаўшчыны", "Торба Шоу" и др.

В образовательном центре пройдут бесплатные показы белорусских и немецких фильмов на социальную тематику, а также литературные чтения. Инициатива Minsk Impro проведет открытый мастер-класс по основам импровизационного театра. А Международный театральный проект HomoCosmos покажет спектакль для взрослых "Камера, которую дала мне мать".

Будет работать социальный маркет, представленный белорусскими соцпредприятиями. На террасе IBB Минск ресторан Westfalia предложит гостям европейский стритфуд и напитки. Здесь же пройдет кулинарный мастер-класс от директора IBB Минск Сабрины Бобовски. Впрочем, на этом кулинарные сюрпризы не закончатся. Специально в честь юбилея IBB Минск угостит посетителей фестиваля 25-килограммовым тортом.

Для самых маленьких гостей будет организована детская зона, где можно поучаствовать в арт-пленэре, мастер-классе по рисованию на воде и приготовлению печенья, а также посетить активности от ЮНИСЕФ.

Музыкальную атмосферу фестиваля создадут минские диджеи DJ Smok и DJ Plavsky. А центральным мероприятием станет дискуссия "Как искусство спасет ваш социальный проект" с участием известных представителей белорусского арт-сообщества.

Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау открылся 4 сентября 1994 года для реализации совместных белорусско-немецких образовательных проектов. Сегодня основные направления деятельности IBB Минск - культура памяти, устойчивое развитие, социальные проекты, медиа.-0-