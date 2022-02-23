Дискуссионная площадка для впервые голосующих соберет в Могилеве около 130 участников

23 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежная дискуссионная площадка для впервые голосующих "Сохраним любимую Беларусь" соберет около 130 участников в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист обкома БРСМ Анжелика Явных.

"В открытом диалоге примут участие представители студенческой молодежи высших учебных заведений, которые будут впервые голосовать на референдуме, - отметила Анжелика Явных. - Они смогут обсудить изменения и дополнения в Конституцию Беларуси, высказать свое мнение, а также задать интересующие вопросы. Экспертами открытого диалога выступят заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, заместитель председателя горисполкома Алла Галушко, ректор МГУ имени А.А.Кулешова Денис Дук и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов".

Мероприятие пройдет в Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова. До начала мероприятия участники диалоговой площадки ознакомятся с выставочной композицией "История становления Конституции Республики Беларусь", работой молодежной онлайн-приемной, а также смогут принять участие в акции "Референдуму быть!". Кроме того, региональный центр правовой информации Могилевской области наградит победителей областного онлайн-квиза "Конституция - сила Основного закона".-0-