Дискуссионную платформу на тему "Дети вне политики: взгляд молодежи" провели в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании в День матери провел дискуссионную платформу на тему "Дети вне политики: взгляд молодежи". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В работе дискуссионной платформы приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Белорусской православной церкви, Комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома, общественных объединений и организаций, экспертного сообщества, члены Молодежного парламента и студенты профильных учреждений высшего образования.

Участники обсудили широкий круг вопросов, в числе которых повышение ответственности семьи за воспитание детей, сохранение моральных и нравственных ценностей у молодежи, а также популяризация традиционных семейных ценностей.

Особое внимание во время диалога было уделено теме вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции, которые могут травмировать психику ребенка и спровоцировать развитие девиантной личности.

Председатель Молодежного парламента Егор Макаревич отметил, что сегодня назрела необходимость усиления юридической ответственности в отношении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия. Также он призвал родителей проявить заботу о своих детях и не прикрываться ими в различных политических процессах.

По итогам работы платформы была принята резолюция. Участники дискуссионной платформы по итогам обсуждения поднятых вопросов обозначают особую необходимость всесторонней совместной работы семьи, школы и общества по воспитанию молодого поколения в духе традиционных семейных ценностей, подчеркивают значимость формирования у молодежи гражданской позиции, повышения правовой культуры, привития законопослушности и навыков объективной оценки политических и правовых событий в обществе. Они считают, что одним из ключевых аспектов сохранения мира и спокойствия в стране является укрепление идеалов духовности и нравственности, отмечают необходимость усиления ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирование.

Работа дискуссионной платформы транслировалась в аккаунтах Молодежного парламента в социальных сетях, что позволило каждому желающему интернет-пользователю присоединиться к диалогу.-0-

Фото Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании