Диспансер Витебского областного центра психиатрии и наркологии переехал в новое здание

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новое здание психоневрологического диспансера Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии сегодня открыли после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Объект оснащен современным оборудованием, которое позволит объединить психиатрическую помощь Витебской области в единую систему. Здесь можно будет через интернет записаться к специалисту, медицинская документация будет вестись в электронном виде, появится единая база данных, хранение и передача результатов исследований и другие опции.

Главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова рассказала, что медики рады такому подарку перед Новым годом - переезда в новое здание они ждали 10 лет. В двухэтажном диспансере по ул. Коммунистической, 1/3 будут трудиться 80 сотрудников. "Мы находились на арендованных площадях в стесненных условиях, было очень трудно реализовать весь потенциал, который есть у нашей службы. Значимость психиатрической, психотерапевтической и наркологический помощи с каждым годом возрастает, включая и ситуацию с коронавирусом. Видим, что после перенесенного заболевания у людей часто наблюдаются различные расстройства, они нуждаются в реабилитации нашего профиля", - рассказала Елена Мартынова.

Елена Мартынова

В новом здании каждый доктор получил свой кабинет. Есть здесь гипнотариум, физиотерапевтический кабинет и другие реабилитационные возможности. Объект реконструирован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Психоневрологический диспансер будет оказывать лечебно-диагностическую помощь по следующим направлениям: психиатрия, наркология, психотерапия, детская психиатрия и психология.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин отметил, что система здравоохранения области постарается не терять свой потенциал. В планах в следующем году завершить реконструкцию городской центральной больницы на Марковщине в Витебске, затем приступят к основательному ремонту областной больницы. Последнее учреждение после завершения работ должно стать современным медицинском центром региона. Губернатор подчеркнул, что профессия медиков - одна из самых важных в обществе, он также пожелал здоровья специалистам и поздравил их с приближающимися праздниками.-0-

Фото Александра Хитрова