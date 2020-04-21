Дистанция и многократная уборка - какие противовирусные меры приняты в минском метро

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дезинфицируются даже стены и колонны станций - уборка и мероприятия по дезинфекции в минском метро проводятся в соответствии с утвержденным регламентом. Подробнее об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб.

Андрей Дроб

В условиях, когда часть населения уходит на самоизоляцию или удаленную работу, сокращая перемещения по городу, снижается и пассажиропоток в общественном транспорте. В метро, например, в марте по сравнению с февралем он снизился более чем на 200 тыс. в сутки. В то время как обычно в сутки услугами столичной подземки пользовались 770-800 тыс. человек. И первые данные апреля показывают, что снижение числа пассажиров продолжается. Кроме того, в рабочие дни с 9.00 до 10.00 интервалы движения поездов на двух линиях метрополитена сокращены до 2 минут. Это дополнительная мера, чтобы избежать скопления пассажиров.

В таких условиях, конечно, проще соблюдать безопасную дистанцию. Минский метрополитен предпринимает и другие возможные в этой ситуации меры, чтобы минимизировать возможность заражения и распространения острых инфекционных респираторных заболеваний. "Мы подвергаем соответствующей обработке с использованием дезсредств все те места, где находятся пассажиры, которых они могут коснуться, - и на станциях, платформах, вестибюлях, и в поездах. Это поручни, турникеты, дверные ручки, скамейки, кабины лифтов, кассовые зоны - все, что можно", - сказал Андрей Дроб. Причем самые "тактильные" места протираются многократно в течение дня.

Систематически убираются территории, прилегающие к входам станций и пешеходным переходам. В ночное время проводится основная уборка: обрабатываются даже стены платформ, колонны на станциях, где они есть. "Мы понемногу обрабатываем дезсредствами и тоннели, - добавил Андрей Дроб. - Служебно-производственные и санитарно-бытовые помещения для работников также подвергаются обработке. И мы своевременно закупили защитные маски, перчатки для сотрудников, которые непосредственно контактируют с пассажирами". Осуществляется ежедневный контроль за здоровьем сотрудников. При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуют обращаться в учреждения здравоохранения.

Все поезда, как только прибывают в депо (а это может быть и более одного раза за сутки), проходят через моечный комплекс для наружной очистки. В самом депо составы обрабатываются внутри: как ручным способом, так и методом орошения дезсредствами. Моются и обеззараживаются поручни, двери, стекла, сидения, кнопки связи пассажира с машинистом, таблички и рекламные планшеты, даже вентрешетки. То есть, все те места, которых касается или может коснуться пассажир. Не остается без внимания и кабина машиниста.

На всех станциях Минского метрополитена размещены бесконтактные сенсорные дозаторы. Нанесена специальная разметка, которая напоминает о том, что нужно держать дистанцию и не подходить близко к кассе, когда там обслуживается другой клиент. На информационных стендах станций размещены памятки по профилактике острых респираторных вирусных инфекций.

"Все меры согласованы с санитарно-эпидемиологическими структурами города, мы строго следуем их рекомендациям", - заключил Андрей Дроб.-0-

Фото Рамиля Насибулина