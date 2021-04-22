Диверсификация плюс модернизация

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:06 Белорусские детские онкологи провели инновационную CAR-T-терапию двум пациентам Общество
13:05 Больше многодетных семей и одиноких отцов - Минтруда рассказало о трендах в белорусских семьях Общество
12:52 Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка Экономика
12:51 В Брестской области за сутки в авариях пострадали двое детей Происшествия
12:50 Пострадавший возле здания на ул.Советской в Минске находится в состоянии средней степени тяжести Регионы
12:46 Электронная цифровая подпись в Беларуси уже приобрела массовый характер - Руднев Общество
12:41 В РНПЦ "Мать и дитя" открылось отделение наследственных нервно-мышечных заболеваний у детей Регионы
12:38 Дальнобойщика приговорили к 12 годам колонии за попытку провезти через границу 3 кг кокаина Происшествия
12:36 На границе с Польшей под Гродно задержали двоих нарушителей Происшествия
12:31 Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла максимума с 2003 года В мире
12:31 Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию Президент
12:30 МОК запрещает политические протесты во время Олимпийских игр Спорт
12:29 Биометрические документы презентуют на международном форуме #GBC в Минске Общество
12:25 Турчин поставил задачу достроить школу в Столбцах к 1 сентября Регионы
12:22 В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала Общество
12:18 Второй турнир по японским шахматам состоится в Минске 24-25 апреля Спорт
12:15 В Беларуси электронное правительство функционирует в полную мощь - Руднев Общество
12:14 ФОТОФАКТ: Красота террасных полей в провинции Гуйчжоу Калейдоскоп
12:11 Сел за руль после литра виски: в Гродно задержали водителя с 3 промилле Происшествия
12:03 Турция вводит на три дня комендантский час В мире
12:02 ФОТОФАКТ: Выставка Валентины Ляхович открылась в Витебске Культура
11:57 Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 23 апреля Общество
11:56 Житель Хатежино приговорен к 4 годам колонии за злостное хулиганство Происшествия
11:55 МИД Беларуси отреагировал на заявление литовской стороны о возможной аккредитации посла США Фишер в Литве Политика
11:46 Аграрии Витебской области ускоряют темпы сева ранних зерновых Регионы
11:42 В России за сутки выявили 8996 случаев заражения COVID-19 В мире
11:41 В Беларуси существенно похолодает Общество
11:41 Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру Технологии
11:35 Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на старте турнира в Санкт-Петербурге Спорт
11:20 В Гродно предприниматель выплачивал зарплату в конвертах и занимался служебным подлогом Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
22 апреля 2021, 11:05

Диверсификация плюс модернизация

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Регион завтрашнего дня
Через технологии к успеху. Как руководитель КСУП "Велута" достигает поставленных целей

Знаменитой деревню Грушево в Кобринском районе делают два объекта. Дуб-великан Девайтис, которому больше 500 лет, и ОАО "Грушевский ремонтно-механический завод" – один из немногих заводов в республике, расположенных в сельской местности. Зато работает он не хуже городских промышленных гигантов.

На склад не работаем

Сегодня, спустя 58 лет со дня основания, ОАО "Грушевский РМЗ" является единственным в Беларуси и одним из заводов в СНГ, который разрабатывает и производит продукцию для мелиоративной отрасли. Затворы и подъемники для гидромелиоративных сооружений, которые удерживают воду, по-прежнему пользуются высоким спросом.

– Это направление было и остается основным в нашей производственной деятельности. И в наши дни продукция завода имеет в каком-то смысле стратегическое значение. После реализации союзной программы "Мелиорация" прошло немало лет. В стране порядка 80% обрабатываемых земель – мелиорированные. Профессиональным изготовлением оборудования для реконструкции гидромелиоративных сооружений занимаемся только мы, – отмечает директор ОАО "Грушевский РМЗ" Петр Папроцкий. – Но, как говорится, время не стоит на месте, точно так же развивается и наше предприятие, диверсифицируя, осваивая новые виды продукции.

Кроме мелиоративного оборудования в Грушево выпускают строительные металлоконструкции и детали из дерева, сборные конструкции, а также столярные изделия (доска пола, блок-хаус, плинтус, наличник). Деревообработка в структуре производства занимает порядка 10%. Остальное – механообработка и сварочное производство. На заводе изготавливают водонапорные башни, трубы и разъединители для котельных, стоительные металлоконструкции, а также другое нестандартное оборудование по чертежам заказчика.

– Беремся за самую разную работу, порой даже очень сложную. Этим и завоевали репутацию надежного производителя, который вовремя, а главное, качественно выполняет любой заказ. Для этого у нас есть высококвалифицированные специалисты, большой парк станков, а также необходимое сварочное и технологическое оборудование, – говорит руководитель. – К тому же мы не работаем на склад. Портфель заказов формируем максимум на пару месяцев.

Единственные в своем роде

Так как предприятие работает в системе государственного объединения мелиорации земель, часть заказов связана с изготовлением или ремонтом механизмов шлюзов: затворы, подъемники, запасные части к экскаваторам и многое другое. Заявки поступают в первую очередь от предприятий концерна "Белмелиоводхоз". Например, в Беларуси не найти другого завода, где бы производили винтовые подъемники, предназначенные для управления затворами на гидротехнических и мелиоративных сооружениях. В Грушево их выпускают сразу нескольких модификаций: одновинтовые 1В, 2,5В, 5В и двухвинтовые 5ВД, 10ВД, 20ВД.

В свое время продукция Грушевского РМЗ была задействована в оснащении Заславского гребного канала, Солигорского водохранилища, Августовского канала, белорусских мини-ГЭС, а также в реконструкции мини-ГЭС в Прибалтике.

– Нужно понимать, что для должной загрузки производственных мощностей этого, конечно, недостаточно. Поэтому мы ежегодно участвуем в различных тендерах и выполняем заказы по такому направлению, как изготовление металлоконструкций и деревянных изделий, – уточняет Петр Сергеевич.

Принимают здесь заказы от строительных и сельскохозяйственных организаций. Так, специалисты завода разработали глубокорыхлитель-кротователь ГК-4, предназначенный для разуплотнения почв на глубину до 70 сантиметров при проведении агромелиоративных работ. При возведении ферм используются стальные конструкции, выполненные специалистами завода.

Пять лет назад на предприятии освоили выпуск контейнеров для ТБО объемом 12 м3. В прошлом году запустили производство клапана срыва вакуума КСВ.

– Его устанавливают в высшей точке трубопровода на насосных станциях для разъединения потока воды при выключении насоса и соединения горлового сечения сифона с атмосферой. Время срабатывания клапана – не больше 5 секунд, – поясняет директор. – Почти год нам понадобился на его разработку.

Двигатель успеха

Немало на грушевском заводе уделяется внимания техническому перевооружению. Одним из последних приобретений стала установка для плазменной резки металла. Оборудование позволило не просто в разы улучшить качество сварочных работ, но и увеличить объем заказов.

Но, по словам директора, главный двигатель успеха – это коллектив. На заводе трудится 66 человек. Специалисты – первоклассные.

– Успешная деятельность любого предприятия зависит в первую очередь не от внедрения новейших технологий или закупки современного оборудования, а от грамотной команды специалистов. У нас на заводе именно такие, – говорит Петр Папроцкий. – Наряду с молодыми кадрами трудятся наши ветераны, которые не один десяток лет доказывают свое мастерство.

В целом средний возраст в коллективе 40 – 45 лет, так что потенциал у завода хороший. Молодежи тоже нужно отдать должное за рвение при освоении новых видов продукции. Над чем сейчас и работаем!

Грушевский РМЗ – одно из немногих предприятий в СНГ, выпускающее продукцию для нужд мелиорации.

В 2020 году более 70 организаций и предприятий заключили контракты с РМЗ на производство продукции.

Марина МАНУЙЛИК Павел ОРЛОВСКИЙ

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область Кобрин предприятие промышленность
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Пострадавший возле здания на ул.Советской в Минске находится в состоянии средней степени тяжести
Фото из архива В РНПЦ "Мать и дитя" открылось отделение наследственных нервно-мышечных заболеваний у детей
Александр Турчин. Фото Миноблисполкома Турчин поставил задачу достроить школу в Столбцах к 1 сентября
Регион завтрашнего дня
Фото из архива Аграрии Витебской области ускоряют темпы сева ранних зерновых
Фото из архива В Минской области отключение тепла в жилфонде начнется не раньше 26 апреля
Главное
Фото из архива Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала
Сев ранних яровых культур завершен в четырех областях Беларуси
Баланс интересов: чем выгодно стратегическое партнерство БЦК и "Дана Холдингз"
Топ-новости
Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка
Восстановительные работы на месте повреждения трубопровода в Минске продолжаются, подвоз воды организован
Биометрические документы презентуют на международном форуме #GBC в Минске
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 28 апреля
Утверждена среднесрочная финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы
МИД Беларуси отреагировал на заявление литовской стороны о возможной аккредитации посла США Фишер в Литве
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1318 пациентов с COVID-19, выписаны 1393 человека
Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 23 апреля
Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартует 23 апреля
В РНПЦ "Мать и дитя" открылось отделение наследственных нервно-мышечных заболеваний у детей
Прямая линия по вопросам охраны труда состоится 26 апреля
ГАИ проведет профилактическую акцию "Мотодвижение - без нарушений"
Олимпийский девиз может быть изменен
СК: жительница Пинска подозревается в финансировании незаконных массовых мероприятий
Главврач Лунинецкой ЦРБ: влияние последствий чернобыльской аварии на здоровье людей снижается
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.