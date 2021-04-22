Диверсификация плюс модернизация

Знаменитой деревню Грушево в Кобринском районе делают два объекта. Дуб-великан Девайтис, которому больше 500 лет, и ОАО "Грушевский ремонтно-механический завод" – один из немногих заводов в республике, расположенных в сельской местности. Зато работает он не хуже городских промышленных гигантов.

На склад не работаем

Сегодня, спустя 58 лет со дня основания, ОАО "Грушевский РМЗ" является единственным в Беларуси и одним из заводов в СНГ, который разрабатывает и производит продукцию для мелиоративной отрасли. Затворы и подъемники для гидромелиоративных сооружений, которые удерживают воду, по-прежнему пользуются высоким спросом.

– Это направление было и остается основным в нашей производственной деятельности. И в наши дни продукция завода имеет в каком-то смысле стратегическое значение. После реализации союзной программы "Мелиорация" прошло немало лет. В стране порядка 80% обрабатываемых земель – мелиорированные. Профессиональным изготовлением оборудования для реконструкции гидромелиоративных сооружений занимаемся только мы, – отмечает директор ОАО "Грушевский РМЗ" Петр Папроцкий. – Но, как говорится, время не стоит на месте, точно так же развивается и наше предприятие, диверсифицируя, осваивая новые виды продукции.

Кроме мелиоративного оборудования в Грушево выпускают строительные металлоконструкции и детали из дерева, сборные конструкции, а также столярные изделия (доска пола, блок-хаус, плинтус, наличник). Деревообработка в структуре производства занимает порядка 10%. Остальное – механообработка и сварочное производство. На заводе изготавливают водонапорные башни, трубы и разъединители для котельных, стоительные металлоконструкции, а также другое нестандартное оборудование по чертежам заказчика.

– Беремся за самую разную работу, порой даже очень сложную. Этим и завоевали репутацию надежного производителя, который вовремя, а главное, качественно выполняет любой заказ. Для этого у нас есть высококвалифицированные специалисты, большой парк станков, а также необходимое сварочное и технологическое оборудование, – говорит руководитель. – К тому же мы не работаем на склад. Портфель заказов формируем максимум на пару месяцев.

Единственные в своем роде

Так как предприятие работает в системе государственного объединения мелиорации земель, часть заказов связана с изготовлением или ремонтом механизмов шлюзов: затворы, подъемники, запасные части к экскаваторам и многое другое. Заявки поступают в первую очередь от предприятий концерна "Белмелиоводхоз". Например, в Беларуси не найти другого завода, где бы производили винтовые подъемники, предназначенные для управления затворами на гидротехнических и мелиоративных сооружениях. В Грушево их выпускают сразу нескольких модификаций: одновинтовые 1В, 2,5В, 5В и двухвинтовые 5ВД, 10ВД, 20ВД.

В свое время продукция Грушевского РМЗ была задействована в оснащении Заславского гребного канала, Солигорского водохранилища, Августовского канала, белорусских мини-ГЭС, а также в реконструкции мини-ГЭС в Прибалтике.

– Нужно понимать, что для должной загрузки производственных мощностей этого, конечно, недостаточно. Поэтому мы ежегодно участвуем в различных тендерах и выполняем заказы по такому направлению, как изготовление металлоконструкций и деревянных изделий, – уточняет Петр Сергеевич.

Принимают здесь заказы от строительных и сельскохозяйственных организаций. Так, специалисты завода разработали глубокорыхлитель-кротователь ГК-4, предназначенный для разуплотнения почв на глубину до 70 сантиметров при проведении агромелиоративных работ. При возведении ферм используются стальные конструкции, выполненные специалистами завода.

Пять лет назад на предприятии освоили выпуск контейнеров для ТБО объемом 12 м3. В прошлом году запустили производство клапана срыва вакуума КСВ.

– Его устанавливают в высшей точке трубопровода на насосных станциях для разъединения потока воды при выключении насоса и соединения горлового сечения сифона с атмосферой. Время срабатывания клапана – не больше 5 секунд, – поясняет директор. – Почти год нам понадобился на его разработку.

Двигатель успеха

Немало на грушевском заводе уделяется внимания техническому перевооружению. Одним из последних приобретений стала установка для плазменной резки металла. Оборудование позволило не просто в разы улучшить качество сварочных работ, но и увеличить объем заказов.

Но, по словам директора, главный двигатель успеха – это коллектив. На заводе трудится 66 человек. Специалисты – первоклассные.

– Успешная деятельность любого предприятия зависит в первую очередь не от внедрения новейших технологий или закупки современного оборудования, а от грамотной команды специалистов. У нас на заводе именно такие, – говорит Петр Папроцкий. – Наряду с молодыми кадрами трудятся наши ветераны, которые не один десяток лет доказывают свое мастерство.

В целом средний возраст в коллективе 40 – 45 лет, так что потенциал у завода хороший. Молодежи тоже нужно отдать должное за рвение при освоении новых видов продукции. Над чем сейчас и работаем!

Грушевский РМЗ – одно из немногих предприятий в СНГ, выпускающее продукцию для нужд мелиорации.

В 2020 году более 70 организаций и предприятий заключили контракты с РМЗ на производство продукции.

Марина МАНУЙЛИК Павел ОРЛОВСКИЙ

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