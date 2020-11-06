Дизайн ковра для обучения детей ПДД разработали в Бресте

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте разработали дизайн тематического ковра для обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Наталия Милюкова.

"Правила дорожного движения едины для всех. К сожалению, они написаны взрослым языком. Мы стремимся доступно и в игровой форме разъяснять детям ПДД и опасность их несоблюдения. ГАИ УВД Брестского облисполкома приняло решение о разработке тематического ковра по основам безопасности жизнедеятельности", - рассказала Наталия Милюкова.

В разработке дизайна помогли специалисты "Ковров Бреста". На полотне размером 2х4 м изображены базовые знаки дорожного движения, проезжая часть и пешеходные переходы, чтобы, играя на ковре, дети могли изучить правила безопасного поведения. Также выделены и другие потенциально опасные зоны: водоем, лес, железная дорога, аэропорт, строительная площадка. Обозначена и зона МЧС.

Экспериментальную партию тематических ковров передали в детские дома и социальные приюты Брестской области, а также среднюю школу в деревне Большие Мотыкалы. "При поддержке главного управления по образованию Брестского облисполкома планируем приобрести такие ковры для детских садов и школ региона", - добавила Наталия Милюкова.

В Брестской области с начала этого года произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В авариях один ребенок погиб и 59 получили травмы.-0-