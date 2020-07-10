Дизайн посуды с национальной символикой разработают на Добрушском фарфоровом заводе

10 июля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков предложил руководству Добрушского фарфорового завода проработать дизайн посуды с национальной белорусской символикой, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Снопкова, фарфор - такой же брендовый товар, как и белорусский хрусталь. "На предприятии разработают дизайн-концепт - предложим посуду Добрушской фарфоровой фабрики в каждое посольство, чтобы послы угощали наших друзей из посуды с белорусской символикой. Это будет содействовать продвижению продукции на мировом рынке", - считает он.

Первый вице-премьер отметил, что эта идея возникла, когда он был Чрезвычайным и Полномочным Послом в КНР. "Не было посуды с белорусской символикой. Считаю, что в каждом посольстве она должна быть", - сказал Николай Снопков.

Во время рабочей поездки в Гомельскую область первый вице-премьер ознакомился с производством и перспективами развития фарфорового завода, встретился с коллективом. Запланировано также посещение Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".

ЗАО "Добрушский фарфоровый завод" - единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. Численность работников - более 1 тыс. человек. Среди основных экспортеров - Россия, Германия, Польша, Румыния.

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