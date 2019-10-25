Дятловский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!"

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очередной этап акции "Во славу общей Победы!" сегодня прошел в Дятловском районе Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дятловском райисполкоме.

Финал районного этапа акции прошел у памятника на месте могил героев Советского Союза Яна Фогеля и Павла Петрова в центре Дятлова. Генерал-майор Ян Фогель, командовавший 120-й Гвардейской Рогачевской стрелковой дивизией, части которой освобождали Дятловский район, погиб в боях под Новогрудком летом 1944 года. Полковник Павел Петров был ранен под Белостоком в июле 1944 года и через месяц скончался в Дятлово.

Участие в финальном этапе акции приняли несколько десятков человек, среди них школьники, представители трудовых коллективов и местной власти, общественных объединений, ветеранской организации, федерации профсоюзов. К памятнику были возложены цветы и венки. Земля с 12 воинских захоронений района, собранная накануне в специальные лампадки, будет передана на временное хранение в дятловский историко-краеведческий музей.

Военный комиссар Дятловского района Геннадий Суровец и директор Дятловского историко-краеведческого музея Ольга Тюшляева

"За каждым из захоронений закреплены организации, школы, сельисполкомы. Памятники и мемориальные комплексы постоянно поддерживаются в порядке. Перед забором земли у каждого из них прошли торжественные мероприятия и митинги", - рассказали в Дятловском райисполкоме.

Продолжается в районе и поисковая работа. В этом году неподалеку от райцентра были обнаружены останки трех воинов Красной армии. Вскоре их со всеми воинскими почестями перезахоронят в одной из братских могил района.-0-

Фото Леонида Щеглова