Длительно неработающих минчан будут активнее вовлекать в экономику города

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы занятости минчан среди прочих оказались в центре внимания городских властей сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В столице официально зарегистрированы 816 безработных, на каждого из которых в среднем приходится примерно по 22 вакансии.

Вместе с тем по базам данных незанятых в экономике в Минске насчитывается более 39 тыс. граждан длительно неработающих, 38,7 тыс. - неработающих более года, и 10,2 тыс. - не имеющих индивидуального личного счета в ФСЗН, то есть не работавших никогда.

"Перед комитетом по труду, занятости и социальной защите и налоговой службой столицы поставлена задача принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города", - сказано в сообщении Telegram-канала.

Как сообщалось ранее, в Минске на начало этого года уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,1% - это ниже среднереспубликанского (0,2%).-0-