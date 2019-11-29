Для Беларуси и Польши важно расширение кооперации на межрегиональном уровне - Батура

29 ноября, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси и Польши важно расширение кооперации на межрегиональном уровне. Об этом заявил председатель правления общественной организации "Породненные города" Борис Батура сегодня на пятой встрече городов-побратимов Беларуси и Польши, передает корреспондент БЕЛТА.

"Городам нужно искать новые ресурсы для развития и сотрудничества, - уверен Борис Батура. - Принципиальным условием для успешного взаимодействия является обеспечение конкурентоспособности продукции, дополняемости производств, поощрение взаимных инвестиций, расширение кооперации на межрегиональном уровне".

Белорусская и польская стороны обмениваются опытом решения социальных проблем в своих городах. "Конструктивный и позитивный диалог связывает белорусские и польские города в сферах решения социальных проблем, а также культуры, спорта и отдыха. Однако и здесь можно ожидать большего", - обратил внимание он.

Борис Батура подчеркнул, что белорусско-польские побратимские связи - это серьезная сила. "Некоторые пары, к примеру, Брест и Бяла-Подляска, Люблин, Тересполь; Гродно и Белосток, Сокулка; Витебск и Зелена Гура; Несвиж и Одолянув; Пинск и Ченстохов укрепляют позитивный имидж своих отношений открытостью принятий решений по важным вопросам, взаимным опытом", - сказал Борис Батура.

При этом он отметил, что невозможно дать универсальный рецепт эффективной работы партнерских пар, однако объединение возможностей, побуждение интереса жителей к усилиям власти по развитию городов и поселков, воспитание осознанной ответственности за общее решение - предпосылка успеха.

Руководитель общественной организации призвал шире популяризировать саму идею побратимства, формируя позитивное восприятие этого формата сотрудничества, обеспечивая системный мониторинг работы партнерских пар и гласность ее результатов.

"Международные связи городов - это особый вид народной дипломатии, который обладает целым рядом возможностей, как экономических, так и гражданских. Они должны быть использованы в полной мере для повышения качества жизни и благосостояния горожан", - убежден Борис Батура.-0-