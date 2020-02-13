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13 февраля 2020, 13:01

Для бизнеса, жизни и отдыха

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Хлеб всему голова

Мука, пиво, квас, хрусталь, спортивная обувь, лакокрасочные изделия – у Лидчины много брендов, узнаваемых не только в нашей стране. Республиканская конфедерация предпринимательства признала Лидский район лучшим в Беларуси для ведения бизнеса. О приоритетах в развитии промышленного, туристического и культурного потенциала региона рассказывает председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник.

– Сергей Васильевич, Лидский район всегда славился крепкой экономикой. И в первую очередь – развитой промышленностью. Как в 2019-м сработал регион?

– Одним из важных событий прошлого года, конечно же, стало признание Лидского региона победителем конкурса "Лучший район для бизнеса Беларуси". Надо сказать, что у нашего края выгодное географическое расположение. И это плюс к тому, чтобы страны Европейского союза рассматривали наш район как хорошую площадку для инвестирования. Привлекательность любого региона оценивается инвесторами в комплексе, начиная с наличия детских садов, школ, культурных и спортивных объектов. Большое внимание уделяется и трудовому потенциалу. В Лидском районе все вышеперечисленное есть.

Если же говорить о конкретных достижениях, то практически каждое предприятие района отметилось результативной работой в 2019 году. Множество наград и премий привезли с престижных международных и республиканских конкурсов наши промышленные гиганты: ОАО "Лидские пищевые концентраты", ОАО "Лидахлебопродукт", ОАО "Лакокраска". Международная бизнес-премия "Лидер года – 2019" присуждена ГП "Конус" РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства".

Весной прошлого года предприятие "Стеклозавод "Неман" возобновило сотрудничество с известной в Европе французской компанией Cristal de Paris. Березовский стеклозавод производит для французов хрустальные изделия. "Лидагропроммаш" подписал контракт на поставку в Узбекистан 36 зерноуборочных комбайнов "Лида-1300". И это далеко не все победы региональных промышленных предприятий.

– Благоустройству на Лидчине, будь то райцентр, агрогородок или маленькая деревенька, всегда уделялось особое внимание. Удается ли удерживать темп позитивных перемен?

– Хочу отметить, что лидчане ценят и бережно поддерживают в надлежащем состоянии все, что сделано в городе к республиканским "Дожинкам", которые прошли в 2010 году. Когда видишь это, хочется сделать для них еще больше. Самым значимым объектом, построенным в прошлом году, стал детский сад в микрорайоне Индустриальный.

Таким образом мы решили вопрос шаговой доступности дошкольного учреждения для местных жителей.

В 2019 году введено в эксплуатацию запланированное количество жилья и уже сформирована программа строительства на 2020 год. В планах возвести 69,3 тыс. "квадратов", в том числе и для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В третьем квартале этого года начнется строительство социального 108-квартирного жилого дома с финансовой поддержкой китайской стороны. Данный объект включен в инвестиционную программу Гродненской области на 2020 год. Активно ведутся работы по улучшению коммунальных объектов. В частности, продолжается ввод станций обезжелезивания. Выделены средства на капремонт с модернизацией хирургического корпуса Лидской ЦРБ.

Еще один важный вопрос, над которым мы сегодня активно работаем, – внедрение в Лиде концепции так называемого умного города с применением опыта "Смарт Сити" Астаны (теперь Нурсултана). Эта концепция позволит напрямую взаимодействовать с городской инфраструктурой и знать, что происходит в Лиде, как город развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни населения.

– Лида – город с богатой историей, поэтому многие гости нашей страны включают его в свой список путешествий. Какие задачи стоят сегодня перед туристической сферой?

– В прошлом году Лидский район был включен в безвизовую зону. Это прекрасный подарок для лидчан. Теперь жители Шенгенской зоны могут чаще бывать в гостях у родственников и знакомых, которые проживают на Лидчине, а также просто путешествовать по нашему краю. Безусловно, еще многое нужно сделать, чтобы иностранный турист, посетив наш город один раз, захотел вернуться сюда вновь и вновь. У Лиды есть своя визитная карточка – замок, который привлекает гостей из разных стран мира. Но в дополнение к нему нам нужно создать стандартный атрибут для туристической привлекательности – пешеходную улицу. Над этим мы активно работаем: в ближайшем будущем вопрос о создании такой улицы будет вынесен на обсуждение граждан. Кроме того, мы предлагаем проявить инициативу и нашим предпринимателям. На Лидчине ожидается увеличение потока туристов, поэтому мы готовы выслушать все предложения по развитию инфраструктуры и оказать содействие в реализации дельных идей.

– В 2020-м году Лида объявлена культурной столицей Беларуси. Какие мероприятия запланированы в рамках этого события?

– Подобный статус предполагает в первую очередь активизацию культурной жизни. Это возможность лидчанам не только себя показать, но и на других посмотреть.

Сферу культуры Лидского района представляют 14 госучреждений. Если говорить о вложении средств в развитие материально-технической базы, то планы есть, и немалые. Так, на 2020 год из средств районного бюджета запланировано выделить более 250 тыс. рублей на закупку светодиодного экрана и сценического комплекса.

В ГУ "Лидский центр культуры и народного творчества" и ГУО "Лидская детская музыкальная школа искусств" реализуется два масштабных проекта по программе трансграничного сотрудничества "Латвия–Литва–Беларусь" на сумму 590,2 тыс. евро. Эти средства будут направлены на приобретение ткацких станков, музыкальных инструментов, оборудования класса теоретических дисциплин по современным технологиям и студии звукозаписи.

Самыми знаковыми культурными мероприятиями в этом году станут торжественные церемонии открытия и закрытия республиканской акции "Культурная столица года" , республиканский фестиваль нематериального наследия "Скарбы Беларусi" , республиканский фестиваль-конкурс "ЛьВенок" (Лидский венок), XIV Лидский международный мотофестиваль "Лида-2020" , культурно-туристический проект "Замкавы гасцінец" с театральными встречами в Лидском замке. В рамках праздника города пройдет уже полюбившийся лидчанам и гостям фестиваль хмеля, солода и воды "Лидбир-2020".

Приглашаем всех! Это будут яркие мероприятия.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

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