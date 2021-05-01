Для больших побед - обновленный футбольный стадион открыли в Калинковичах

1 мая, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Футбольное поле спортивной арены Калинковичской СДЮШОР №2 открыли сегодня после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Стадиону уже более 40 лет. Прежний травяной газон футбольного поля не соответствовал требованиям ни для проведения тренировок, ни соревнований. При реконструкции уложили искусственный газон, обновили площадки для баскетбола, тенниса, выполнили другие работы.

Обновленное футбольное поле соответствует всем стандартам и техническим характеристикам, необходимым для качественных тренировок, спортивных игр и больших побед, подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он отметил: масштабное обновление - хороший подарок спортивной школе, которая в этом году отмечает свое 70-летие.

"Стало хорошей традицией открывать (как новые, так и после реконструкции) спортивные сооружения не только в областном центре, но и в районах. Делается немало для развития спорта - от подготовки спортсменов к международным стартам до общего укрепления физического здоровья", - добавил губернатор.

Геннадий Соловей

По словам председателя облисполкома, в реконструкцию стадиона вложены бюджетные средства, финансы Белорусской федерации футбола, спонсорская помощь, много сил и стараний строителей, работников Калинковичского райисполкома, областного управления спорта и туризма, детско-юношеской школы.

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля выразил уверенность, что укрепление материально-технической базы в Калинковичах будет продолжено. "И футбол как один из самых массовых видов спорта получит новый импульс, новое вдохновение, а на площадке не только смогут играть профессиональные футболисты, но и будут заниматься дети - постигать азы любимого вида спорта, укреплять свое здоровье", - отметил заместитель министра.

Детско-юношеское направление является основой развития футбола, добавил заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Михаил Вергеенко. Он передал мячи и форму начинающим спортсменам.

Первыми опробовать поле получили право юные футболисты района - между командами спортивных школ провели матч. Мяч в игру ввел Геннадий Соловей. Продолжился спортивный праздник матчем чемпионата Беларуси по футболу - команд второй лиги "Вертикаль" (Калинковичи) и "ГОЛХУ" (Гомельский район).-0-

Заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Михаил Вергеенко передал мячи и форму начинающим спортсменам

Председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь во время поздравления спортсменов

Фото Сергея Холодилина