Для детей учеба и игры более естественны, чем митинги - Межевич

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для детей учеба, игры, спорт и творчество являются более естественными, чем участие в несанкционированных митингах. На этом сделан акцент в обращении Гомельского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" к родителям, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор отделения Лариса Межевич.

Самой большой ценностью всегда были и остаются дети, подчеркнула Лариса Межевич. Белорусский детский фонд уже 32 года помогает ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам, больным, с особенностями развития. "Мы всегда заботились и будем заботиться о здоровье детей, их благополучии. Однако сегодня вызывает тревогу, что некоторые родители выводят детей на улицы, вовлекают их в несанкционированные массовые мероприятия, что угрожает их безопасности", - говорится в обращении.

В региональном отделении обратили внимание, что дети - самая уязвимая и незащищенная категория. В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. И только взрослые могут сделать детство ярким и беззаботным.

"Мы обращаемся ко всем родителям и официальным представителям детей, подростков, молодых людей: давайте беречь наших детей, нашу самую главную ценность, сохранять их жизнь, физическое здоровье, психологический комфорт. Убедительно просим вас не вовлекать детей и подростков в несанкционированные массовые митинги, шествия, мероприятия, не выводить их на улицу. Это может угрожать их жизни, ведь для детей более естественными и значимыми являются учеба, игровая деятельность, спорт, творчество. Пусть у них будет возможность реализовать себя в любимом деле", - добавила Лариса Межевич. В областном отделении просят помнить о том, что взрослые несут ответственность за детей и их будущее.-0-

Кадлубай: нельзя подвергать детей опасности во время несанкционированных акций Заместитель министра образования Александр Кадлубай подчеркнул, что Министерство образования крайне отрицательно относится к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях.