Для конкурсантов "100 идей для Беларуси" в Гродненской области проведут цикл занятий с экспертами

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для потенциальных участников инновационного проекта "100 идей для Беларуси" в Гродненской области организуют обучающие встречи с экспертами из разных областей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Первое из занятий - уже сегодня. Активисты БРСМ Гродненщины примут участие в двойном митапе "Эффективный стартап-питч". Спикером выступит предприниматель, сооснователь стартап-движения Беларуси Константин Журавский.

"Иногда просто иметь хорошую идею недостаточно. Очень достойно презентовать задумку, объяснить ее значимость и перспективность. Проведение подобных занятий, уверена, поможет будущим участникам инновационного проекта "100 идей для Беларуси" лучше подготовиться к презентации своей идеи. Надеемся, что в следующем году увеличится количество представителей нашей области, которые смогут проявить себя, реализовать задумки, в этом конкурсе", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек. Она подчеркнула, что в X финальном сезоне проекта "100 идей для Беларуси", итоги которого были недавно подведены в Минске, сразу три проекта из Гродненской области стали победителями.

Занятия с экспертами из разных отраслей планируется проводить ежемесячно. Организатором их выступает Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей.-0-