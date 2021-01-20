Для обработки улиц Минска использовали уже более 28 тыс. т песко-соляной смеси

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 28 тыс. т песко-соляной смеси и 27 тыс. т соли использовали для предотвращения гололедных явлений с начала сезона в Минске. Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

"В последние годы не наблюдали таких обильных снегопадов, которые случились в городе недавно. Если в прошлом году за аналогичный зимний период со столичных улиц вывезли 4 тыс. куб.м снега, то в этом - 118 тыс. куб.м. Уже использовано 28 тыс. т песко-соляной смеси и 27 тыс. т соли, а в прошлом году за такой же период израсходовали 7 тыс. т песко-соляной смеси и 10 тыс. т соли", - рассказал Владимир Латушкин.

Новые типы смесей для обработки дорог в ближайшее время применять не планируют.

"Варианты, которые мы используем, самые оптимальные. Единственное, что слегка поменяется, - купили установку, которая производит специальный рассол для борьбы с зимним скольжением. Кроме того, он не позволяет соли разлетаться при обработке улиц, благодаря чему реагенты не попадают на зеленые зоны", - подчеркнул Владимир Латушкин.

Обильные снегопады в Минске также сказались на работе спецтехники и уборщиков. Если при обычных дежурствах на столичных улицах задействуют около 500 единиц спецтехники, то в период недавней непогоды на дорогах работало почти 760 машин и 780 уборщиков территорий. Сейчас их количество сокращено.-0-