Для обслуживания дорог Гомельской области в зимний период задействуют свыше 1,3 тыс. единиц техники

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для обслуживания и содержания улично-дорожной Гомельской области в зимний период задействуют свыше 1,3 тыс. единиц техники. Об этом шла речь сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации первого заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Ольги Кузнецовой, содержание 2 289 км республиканских дорог в регионе осуществляет РУП "Гомельавтодор", еще 10 тыс. 115 км дорог областного значения, а также более 4 тыс. км улиц сельских населенных пунктов находятся в ведении КПРСУП "Гомельоблдорстрой".

В зимний период названные дорожные организации планируют задействовать 690 единиц техники и оборудования: снегоочистители, автогрейдеры, пескосолераспределители. Как пояснила Ольга Кузнецова, дорожные организации уже заготовили 44,4 тыс. т технической соли (78% от плана), 61,4 тыс. т песка (85% от необходимого), 85 тыс. т противогололедных материалов (76%). Для уменьшения снегозаносимости в регионе предусмотрено более 19 тыс. снегозадерживающих щитов. Кроме того, на дорогах "Гомельавтодора" функционируют 10 дорожно-измерительных станций и 36 видеокамер наблюдения, благодаря которым отслеживается состояние обсуживаемых магистралей.

Говоря о подготовке к холодному времени года, первый заместитель председателя комитета отметила, что за 8 месяцев текущего года в регионе отремонтировано (капитальный и текущий ремонт) 453,7 км дорог, это 94% от годового плана. Также за указанный период на дорогах области нанесли около 5 тыс. км горизонтальной разметки, заменили более 2,6 тыс. дорожных знаков, отремонтировали площадки для отдыха, тротуары, обустроили автобусные остановки. Кроме того, дорожные организации выполнили ямочный ремонт на 400 тыс. кв.м дорог.

Генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский добавил, что свыше 2,3 тыс. км улично-дорожной сети в городах и горпоселках области обслуживают организации ЖКХ. Для подготовки к зиме капитальный ремонт провели на 72 тыс. кв.м сети, текущий - на 225 тыс. кв.м, ямочный - на 144 тыс. кв.м. Где необходимо, нанесли разметку, провели грейдирование, отремонтировали и заменили дорожные знаки. Заготовлено для подсыпки улиц городов и горпоселков 35 тыс. т песко-соляной смеси. "Для содержания и обслуживания дорог зимой имеется 653 единицы техники, из них 638 находятся в исправном состоянии и подготовлены к эксплуатации", - уточнил Дмитрий Згурский. Ремонт остальной техники завершается.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание ответственных служб, что зимний период уже не за горами, поэтому нужно еще раз проанализировать все нюансы, от которых зависит создание безопасных условий движения.-0-