Для обслуживания II Европейских игр дополнительно привлекут 75 автобусов из регионов

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обслуживания делегаций II Европейских игр будут дополнительно привлечены из регионов 75 автобусов с водителями. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Олег Дзюбенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"На II Европейских играх будут задействованы 75 мягких автобусов из других областей Беларуси, конечно, вместе с водителями, которые в это время будут проживать в Минске. Еще наших 128 мягких автобусов. Все они будут обслуживать делегации игр", - сказал Олег Дзюбенко.
Он отметил, что будут введены дополнительные маршруты между двумя хабами "Городской Вал" и "Студенческая деревня" и спортивными объектами (стадион "Динамо" и "Минск-Арена").
Для пассажирского транспорта в период игр режим работы не изменится.
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