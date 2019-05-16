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Для повышения эффективности сбора ВМР в частном секторе необходим комплексный подход - Кухарев

Регионы 16.05.2019 | 16:40
Фото из архива
Фото из архива

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для повышения эффективности сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) в частном секторе городов и небольших населенных пунктов необходим комплексный подход. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев во время республиканского семинара по вопросам работы по обращению с ТКО и строительства индивидуальных жилых домов в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев отметил, что в этом направлении интересен наработанный опыт Гомеля, где более 60 тыс. населения проживает в частном секторе. "Понятно, что именно в этом сегменте скапливается значительно больше вторичных материальных ресурсов, и наша задача - организовать работу с населением для качественного сбора ВМР. Мы обязаны обеспечить недопущение их вывоза на полигоны. Чтобы все было сделано на должном уровне, необходимо создать условия для раздельного сбора", - сказал Владимир Кухарев. По его словам, комплексный подход должен быть в первую очередь в работе с населением. "Наша задача - не только рассказывать и информировать людей, как правильно сделать, но и оказывать содействие", - подчеркнул вице-премьер. В качестве примера в Гомеле он назвал предоставление на договорных условиях контейнеров для раздельного сбора мусора в частном секторе.

С выездом на места вице-премьер Владимир Кухарев, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык и участники семинара знакомятся с организацией работы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Гомеле. В областном центре реализуется несколько экспериментальных проектов.

Так, об организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов в индивидуальной жилой застройке и опыте информационно-разъяснительной работы с населением рассказал генеральный директор Гомельского городского ЖКХ Виктор Кулаго. На некоторых улицах (включая магистральные Барыкина, Кирова, Хмельницкого и другие) установлены 1,4 тыс. пластиковых контейнеров для раздельного сбора мусора. Они переданы на ответственное пользование жителям частного сектора. На каждое домовладение - по контейнеру для смешанных отходов и для вторичных материальных ресурсов. Сбор мусора - по специальному графику, придерживаться которого людям помогают предоставленные коммунальными службами календари с обозначенными датами объезда. В последующем планируется расширить раздельный сбор за счет дополнительного выделения в отдельный контейнер органических отходов.

Комментируя этот опыт, Владимир Кухарев также отметил работу в комплексе: "По условиям договора человек обязан сохранять предоставленный контейнер, а коммунальные службы в свою очередь берут обязательства в указанные сроки обеспечить вывоз". По мнению вице-премьера, наладив четкое взаимодействие, удастся обеспечить максимальную эффективность раздельного сбора не только в частном секторе, но и в многоэтажной жилой застройке. В последующем это позволит сэкономить на строительстве дорогостоящих мусоросортировочных заводов: полученные от населения ВМР можно будет напрямую направлять на дальнейшую переработку.

В отдельных многоквартирных жилых массивах Гомеля также налажена особая схема раздельного сбора мусора и вторичных материальных ресурсов с обустройством контейнерных площадок закрытого типа.

Специалисты КУП "Спецкоммунтранс" поделились опытом обустройства площадки для компостирования органической части отходов на полигоне ТКО за городом и возможностью их последующего использования. Благодаря такой схеме работы планируется снизить общий объем захороненных отходов.

Участникам семинара также продемонстрируют, как налажена сортировка ТКО и разборка сложной бытовой техники на экспериментальном сортировочном биомеханическом заводе в Гомеле.

Как ТКО получают вторую жизнь и в прямом смысле превращают отходы в доходы, покажут на участке по переработке пластмасс "Спецкоммунтранса". Выставка продукции предприятия, включающая полимерпесчаные изделия и из термопластических полимеров - наглядный тому пример. Это как негабаритные приспособления для быта и хозяйства, так и необходимые для городской инфраструктуры канализационные люки, тротуарная плитка и др.

Республиканский семинар по вопросам работы по обращению с ТКО и строительства индивидуальных жилых домов в Гомеле продолжится 17 мая. Во второй день участники форума ознакомятся с особенностями развития массивов такого жилья в юго-восточном регионе страны, в том числе посетят производство домостроительных комбинатов, построенный в Мозырском районе квартал таунхаусов. Тема развития усадебной застройки не теряет актуальности. В своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказывать максимальное содействие развитию индивидуального жилищного строительства в республике.-0-

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Теги
Гомель, ЖКХ, отходы, Терехов, Худык
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