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04 июня 2021, 14:03

Для развития страны важно последовательное и результативное участие каждого - депутат

4 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Для развития страны важно последовательное и результативное участие каждого гражданина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время встречи с трудовым коллективом филиала ОАО "БелАЗ" - "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова".

"Вокруг нас сложилась непростая ситуация, мы видим, как много желающих вмешаться во внутренние дела нашего государства. Но вопреки всему мы продолжаем жить в сильном и стабильном государстве. Предприятия работают, люди дорожат рабочим местом и тем, что имеют. У нас созданы все условия для рождения и воспитания детей. Важно, что граждане понимают и ценят это. Ведь развитие всей страны зависит от последовательного и результативного участия каждого гражданина", - сказала Ольга Петрашова.

Встреча с коллективом на могилевском заводе была посвящена итогам общения Президента с парламентариями и членами Конституционной комиссии. Ольга Петрашова заострила внимание на нескольких основных темах развития Беларуси: здравоохранение, образование, сохранение социального вектора в стране, создание безбарьерной среды, строительство спортивных объектов, развитие внутреннего туризма.

"Большое внимание было уделено новшествам в законодательной сфере. Многих людей, в том числе и работников этого завода, волновал вопрос дальнейшего развития садовых товариществ. Для людей очень важно, смогут ли они переводить садовые дома в жилье, прописываться там и изменять целевое назначение участков. Такие вопросы задают люди во время встреч и дней информирования. Руководство страны не осталось безучастным - мы работаем для комфортной и благополучной жизни белорусов", - отметила Ольга Петрашова.

После встречи люди задавали депутату различные вопросы и просили помощи в решении насущных проблем. "Кого-то волнует благоустройство прилегающей к дому территории, обустройство во дворах игровых площадок. Кто-то приходит с более глобальными проблемами - установка светофоров и обустройство пешеходных переходов рядом со школами и многоквартирными домами. Ни одно из таких обращений не останется без внимания", - подчеркнула Ольга Петрашова.

Среди обратившихся - модельщик по деревянным моделям Александр Блюденов. Мужчина уже более 10 лет работает на могилевском предприятии. "Я недавно переехал в Малую Боровку и столкнулся с тем, что там не хватает банкоматов и инфокиосков. В современном мире без таких привычных вещей сложно жить. Сегодня я обозначил эту проблему, - рассказал мужчина. - Я уверен, нам помогут ее решить. Потому что у нас много проходит таких приемов на предприятии, всегда есть возможность обратиться к руководству завода, представителям депутатского корпуса - и нам помогают".

После этого Ольга Петрашова ознакомилась с технологическими процессами могилевского завода, пообщалась с работниками на местах. Позже она посетила СОО "Могилеввнештранс", где также пообщалась с коллективом и ответила на вопросы людей.

"По итогам встреч я могу сказать: люди ценят, что в стране сохраняется социальная направленность, которую задал Президент. Сейчас нам важно объединиться и стать на защиту того, к чему так долго шла наша страна, - достижений и суверенитета. Свой вклад в это дело вносит каждый, когда идет на работу и квалифицированно и ответственно ее выполняет, - подчеркнула Ольга Петрашова. - Ведь только совместными усилиями мы сможем выстоять перед нечестными провокациями", - подытожила Ольга Петрашова.-0-

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