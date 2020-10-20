Для решения проблемы пробок в столичной Каменной Горке построят развязку

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для решения проблемы пробок в столичном районе Каменная Горка разрабатывается проект развязки в районе ул. Налибокская - для второго выезда из Минска. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает корреспондент БЕЛТА.

В Каменной Горке в пиковые часы возникают пробки, и решение этой проблемы городом уже продумано. "Сейчас разрабатываем проект - в районе ул. Налибокская будет строиться развязка, которая разгрузит выезд из Минска через ул. Притыцкого. Она поможет избавиться от транспортного коллапса в районе Каменной Горки", - сказал Владимир Латушкин.

Проект включен в план на 2021-2026 годы, но он будет в числе первоочередных из-за степени важности.

Заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик добавил, что в свое время проводилась реконструкция двух остановочных пунктов в районе ст. метро "Каменная Горка". Благодаря исключению стоянки частного транспорта удалось немного улучшить ситуацию. Но все еще в часы пик городской общественный транспорт отстает от графика до 40-50 минут.-0-