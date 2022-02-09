Для снижения нагрузки на поликлиники в Гродненской области задействовали здравпункты предприятий

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для снижения нагрузки на поликлиники во время подъема заболеваемости в Гродненской области задействовали ресурсы здравпунктов крупных предприятий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей увеличение почти в 1,5 раза. При этом, отмечают медики, изменилась возрастная структура заболевших. Если раньше чаще болели дети, то теперь более 65% заболевших - взрослые.

Основная нагрузка в нынешнюю волну подъема заболеваемости ложится на амбулаторно-поликлиническое звено. "Мобилизованы все резервы для того, чтобы обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь. Все амбулаторно-поликлинические организации в регионе работают и в выходные дни. Это дало результат", - отметила Людмила Кеда.

Кроме того, для снижения нагрузки на поликлиники широко в области задействовали возможности здравпунктов, особенно крупных предприятий. "Это удобно и для работников. Нет необходимости посещать поликлинику. Готовы к приему таких пациентов и здравпункты. Некоторые из них открыли отдельные входы для пациентов с температурой и проявлениями вирусных инфекций, ряд принимает таких пациентов в одну из смен. В здравпунктах осуществляется выдача больничных листов, организовано наблюдение за заболевшими. Плюс еще в том, что врач, который работает в здравпункте, хорошо знает работников предприятия, знает об их хронических заболеваниях, и, соответственно, не упустит те или иные моменты в лечении", - рассказала Людмила Кеда.

Помогают врачам в поликлиниках и студенты Гродненского медуниверситета, а также учащиеся медколледжа. Задействованы они при работе в регистратуре, кол-центрах, а также студенты-старшекурсники ведут приемы и обеспечивают выезды.

Перечень клиник, задействованных для приема пациентов с коронавирусом, за последнее время не расширился. Для этих целей используются четыре больницы в Гродно, а также межрайонные центры в Волковыске, Лиде, Островце и Слониме. Для оказания помощи таким пациентам задействованы около 1,5 тыс. коек (15% от всего коечного фонда в области). Этот показатель в три раза ниже, чем был на пике предыдущих волн подъема заболеваемости.

Отмечается и меньшее количество пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии. "Расход кислорода в области составляет до 7 т в сутки. В предыдущие волны на пиках его расходовалось в 2-3 раза больше", - рассказала Людмила Кеда. До 8 дней сократилась и средняя продолжительность стационарного лечения. Впрочем, несмотря на снижение тяжести течения болезни, есть в области пациенты, находящиеся на лечении в реанимации.

Для лечения и диагностики заболевания есть все необходимое оборудование, создан и запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты.-0-

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