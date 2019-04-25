Для строительства онкоцентра в Гродно могут быть привлечены средства из Кувейта

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кувейтский фонд арабского экономического развития может профинансировать строительство онкологического центра в Гродно. Об этом сегодня на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым сообщил руководитель делегации Кувейтского фонда арабского экономического развития Нават аль-Махамель, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне делегация фонда провела рабочие встречи в Минфине и Минздраве, а в Гродно посетила объекты здравоохранения, в том числе строительную площадку будущего онкоцентра.

"Гродненская область - единственный регион, где до сих пор нет собственного онкологического центра. За квалифицированной помощью жителям приходилось обращаться в Минск, другие области", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что решение о строительстве объекта принято, начнется оно в ближайшее время. Прорабатываются варианты дополнительного финансирования, привлечения кредитных линий.

"Тщательно изучаем заявку о строительстве онкоцентра в Гродно. Мы понимаем важность этого объекта для города и всего региона", - сказал Нават аль-Махамель. Соглашение о финансировании проекта может быть подписано в ближайшее время.

Под онкодиспансер будет реконструирован комплекс зданий городской больницы №3. Проект планируется разбить на два этапа. Кувейтский фонд арабского экономического развития намерен на каждом из них инвестировать около $25 млн. На первом этапе, который намечено реализовать к 2023 году, предусмотрено строительство радиологического и хирургического корпусов, а также закупка необходимого медицинского оборудования.

Нават аль-Махамель отметил, что это не единственный совместный с Беларусью проект фонда. Сейчас проводятся три исследования по поводу инвестирования в страну.-0-