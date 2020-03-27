Для учащихся РГУОР организовано дистанционное обучение

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для учащихся Республиканского государственного училища олимпийского резерва (РГУОР), которые вернулись из-за границы и находятся под наблюдением медиков, организовано дистанционное обучение и тренировочный процесс, сообщила журналистам начальник медицинской службы РГУОР Елена Савко.

"Над спортсменами, которые вернулись из-за границы, усилено наблюдение медицинских работников, проводятся санитарно-эпидемиологические и санитарно-гигиенические мероприятия. Учитывая, что спортсмены изолированы на 14 дней, для них организовано дистанционное обучение и тренировочный процесс. С сегодняшнего дня будет работать психологическая служба для поддержания морального духа атлетов и тренеров. Пока у всех пациентов результаты отрицательные, но окончательно можно будет убедиться в том, что они здоровы, после второго теста на COVID-19", - рассказала Елена Савко.

Она затронула и тему работы врачей училища в нынешних условиях. "Работа ведется в тесном контакте с санитарно-эпидемиологической службой Беларуси и РНПЦ микробиологии. Приобретены все необходимые лекарственные средства, как противовирусные, так и жаропонижающие. Возникающие вопросы оперативно решаются на уровне Министерства спорта и Минздрава".

Республиканское государственное училище олимпийского резерва - старейшее в своей отрасли нестандартное учреждение образования, в составе которого общеобразовательная и спортивная структуры интернатного типа. Выпускники и учащиеся РГУОР на Олимпийских играх завоевали 100 олимпийских медалей: 34 золотых, 31 серебряная и 35 бронзовых.-0-

Фото Оксаны Манчук