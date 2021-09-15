Для участия в спортивных мероприятиях 22 сентября в Минске придется обойтись без автомобиля

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы поучаствовать в спортивных мероприятиях в Минске 22 сентября, нужно будет прибыть на них не на автомобиле - общественным транспортом, на велосипеде, пешком и иными способами. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Василий Касач на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню без автомобиля и Неделе мобильности, передает корреспондент БЕЛТА.

В День без автомобиля пройдет большой велопробег с участием руководителей и специалистов Мингорисполкома, администраций районов столицы, организаций и ведомств. "Во всех районах пройдет целый ряд спортивно-массовых мероприятий. Они будут включать как велопробеги, так и иные мероприятия связанные с велодвижением. Также состоятся соревнования по видам спорта в рамках акции "День без автомобиля". Условие участия - прибыть к месту общественным транспортом, не на автомобиле", - рассказал Василий Касач.

Он также привел факты о развитии велодвижения в Минске. На сегодня в столице есть магистральная велодорожка протяженностью почти 27 км, которая проходит по территории Центрального, Партизанского и Ленинского районов; также три прогулочных велодорожки общей протяженностью 5,5 км в Лошицком парке, парке им. 900-летия Минска, "Тивали"; а также совмещенные велопешеходные дорожки общей протяженностью 244 км.

"В городе порядка 50 велогаражей на автопарковках; 400 велогаражей на 2 тыс. мест; для услуг жителей и гостей в прокате предлагаются около 3 тыс. велосипедов, 300 электровелосипедов, 1,2 тыс. электросамокатов", - добавил Василий Касач.-0-