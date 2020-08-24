Для всех родителей важно, чтобы в стране был мир и покой - многодетная мама

24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Для всех родителей важно, чтобы в стране был мир и покой. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА мать восьмерых детей Ирина Горностаева. В Витебском областном клиническом роддоме женщину и ее новорожденную дочь встречали на выписке многочисленные родственники, представители общественных организаций и журналисты, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам супругов, они всегда мечтали о большой семье. Сегодня их радуют четверо сыновей и три дочери. Старшему ребенку - 15 лет, а самой младшей дочери - два годика. "16 августа у нас появился новый лучик, большое счастье - Эмилия, - поделилась Ирина Горностаева. - Уверена, для всех родителей очень важно, чтобы в стране, где растут наши дети, были мир и порядок. Только в таких условиях можно спокойно строить большую семью".

Председатель Белорусского общества Красного Креста Галина Желанова поздравила супругов. "Такие семьи укрепляют нашу государственность", - подчеркнула она, пожелав всей семье здоровья, счастья и благополучия. Также вручила полезные подарки: рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей в рамках республиканской акции "В школу - вместе!". В Витебской области за время проведения акции планируется оказать помощь около 500 детям, находящимся в многодетных, малообеспеченных семьях, а также детям-сиротам, инвалидам и детям других социальных статусов.

Самые теплые слова адресовала молодой маме также представительница областной организации БСЖ Ирина Капшуль.-0-

Фото Александра Хитрова