Дмитрий Лукашенко вручил подарки социально-педагогическому центру Заводского района Минска

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко с семьей во время республиканской акции "Наши дети" посетил социально-педагогический центр с приютом Заводского района Минска и вручил детям подарки, передает корреспондент БЕЛТА.
Ребята получили наборы конфет и настольные развивающие игры. Также для воспитанников передали ноутбук и принтер.
Дети подготовили красочное новогоднее представление. Дмитрий Лукашенко поблагодарил юных артистов за выступление и пожелал им здоровья, благополучия и тепла.
В социальном приюте центра сегодня находятся 29 воспитанников. Сюда попадают дети, признанные нуждающимися в государственной защите. С ними работают психологи, социальные педагоги, воспитатели.
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