Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома

27 декабря, Кобринский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко вместе с семьей принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Они посетили Дивинский детский дом в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Воспитанники учреждения с интересом понаблюдали за театрализованным представлением у елки. Они пели и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли в подвижные игры. Вместе с ребятами в развлекательной программе поучаствовали Дмитрий Лукашенко с супругой и дочерьми. "Хочу поздравить всех с Рождеством и Новым годом, пожелать мира, добра и оптимизма. Пусть у вас в следующем году все будет хорошо", - сказал председатель Президентского спортивного клуба. Праздник по традиции завершился вручением подарков. Помимо сладостей воспитанникам детского дома переданы развивающие игрушки. Также учреждение получило газонокосилку. Ребята тепло поблагодарили гостей и подарили новогодние сувениры.

В Дивинском детском доме сегодня находятся 29 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Они живут в группах-квартирах, условия в которых максимально приближены к домашним. У большинства из ребят матери и отцы лишены родительских прав либо по какой-то причине не могут выполнять свои родительские обязанности. "Гостей в нашем детском доме бывает много, особенно в Новый год. Дети всегда с нетерпением ждут этот праздник и исполнения желаний, пишут письма Деду Морозу. Когда мечты сбываются - для них это наилучший подарок, - подчеркнула директор учреждения образования Наталья Порхачева. - В этом году у нас впервые открылась дошкольная группа, поэтому мы попросили сделать акцент на подарках для малышей. Хочется наполнить ее новыми игрушками, оборудованием".

"Акция "Наши дети" - очень хорошая традиция. Каждый ребенок имеет право на счастье, волшебство, особенно в преддверии Нового года", - считает средняя дочь Дмитрия Лукашенко Дарья. С ней полностью согласна старшая сестра Анастасия. Девушка призналась, что получила на празднике в Дивине заряд положительных эмоций и подарила их в ответ. "Такие праздники важны для детей. Атмосфера была очень уютной, позитивной", - добавила она.

Сестры поделились, что в их семье Новый год является одним из долгожданных праздников. "Обычно все вместе собираемся дома за большим столом, готовим любимые блюда, смотрим интересные программы, концерты и сами устраиваем небольшие представления", - рассказали они. Еще в семье Дмитрия Лукашенко любят традицию новогодних предсказаний, добавила его младшая дочь Александра.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси по 10 января.-0-

Фото Вадима Якубёнка