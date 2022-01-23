Дневной стационар для пациентов после тяжелого COVID-19 появится в Минском центре фтизиопульмонологии

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дневной стационар для пациентов после тяжелого COVID-19 организуют в Минском клиническом центре фтизиопульмонологии, сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

"На базе нашего городского центра фтизиопульмонологии мы начали оказание медицинской помощи пациентам, которые перенесли тяжелую коронавирусную инфекцию. На основании приказа комитета по здравоохранению там возможно выполнение и дополнительных исследований, включая компьютерную томографию, чтобы видеть в динамике, что в легких. Также там будет организована работа дневного стационара для оказания помощи этим пациентам", - сказала Елена Богдан.

По словам председателя комитета, не остаются без внимания медиков и пациенты, которые после COVID-19 являются длительно зависящими от кислорода. "Иногда присутствует психологическая зависимость от кислорода, особенно у тех, кто достаточно тяжело перенес это заболевание. Мы будем говорить о тех, кому объективно это нужно. Нами создано отделение на 30 коек, куда переводятся такие пациенты на длительное долечивание, реабилитацию, лечебную физкультуру и, естественно, кислородотерапию, где постепенно отучивают человека от нее", - отметила Елена Богдан.-0-