Дни Брестской области пройдут в январе на всемирной выставке в Дубае

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дни Брестской области пройдут в январе на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома.

Мероприятие планируется на 24 января 2022 года. Дни Брестской области пройдут на площадке Белорусского павильона. В программе предусмотрены презентации туристического и экспортного потенциала региона, ознакомление с инвестиционными проектами ведущих предприятий области. Ожидается VR-презентация инновационного проекта SMART BREST и ознакомление с инвестиционным проектом будущего развития Бреста "Речной жемчуг". Кроме того, запланированы B2B и G2B переговоры.

Во время презентации Брестской области состоится дегустация продукции ведущих предприятий пищевой промышленности региона. Также запланированы выступления заслуженного любительского коллектива ансамбля народной музыки "Вытинанка" Столинского городского Дома культуры. В основе творчества коллектива лежит полесская музыка, народные мелодии как в аутентичном виде, так и в обработке, фольклорное пение, стародавние танцы.

Во время выставки на площадке национальной экспозиции уже состоялись дни Витебской области и Минска. На 22 ноября запланирован Национальный день республики и Белорусский инвестиционный форум. До конца года пройдут дни Минской области. В следующем году состоятся также презентации Гродненской, Могилевской и Гомельской областей.

Всемирная выставка "ЭКСПО-2020" в Дубае проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022-го. Главная концепция мероприятия - "Объединяя умы, создаем будущее". О своем участиии заявили более 190 стран. Организаторы ожидают, что выставку посетят порядка 25 млн человек.-0-