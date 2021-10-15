Дни индийского кино пройдут в Гомеле 16 и 17 октября

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дни индийского кино стартуют в Гомеле в кинотеатре "Мир" 16 октября, сообщили БЕЛТА в КУП "Гомелькиновидеопрокат".

Гомельчанам и гостям города представится возможность ближе познакомиться с богатой и самобытной культурой Индии и прикоснуться к ее традициям. Зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие индийские фильмы последнего десятилетия.

К просмотру предложат четыре различных по тематике и жанрам киноленты, которые завоевали успех зрителей не только в Индии, но и за ее пределами. Все фильмы будут демонстрироваться на русском языке.

Откроет кинофестиваль мелодраматическая лента "Королева" (2013 год), режиссера Викаса Баля. Фильм о девушке, которую незадолго до свадьбы бросил любимый человек. Чтобы унять душевную боль и обиду, главная героиня отправляется одна в медовый месяц, о котором так сильно мечтала с ранней юности. Начало сеанса в 14.10.

В этот же день в 16.50 зрителей приглашают на криминальный триллер "Поиск" (2012 год), режиссер Рима Кагти. Автомобиль кинозвезды ломает заграждения и падает в море. Несчастный случай приводит к смерти кинозвезды. Однако то, что сначала выглядит как простое расследование автомобильной аварии, затем превращается в таинственные загадки.

Еще две картины представят публике в воскресенье 17 октября. В 14.10 начнется показ семейной комедии режиссера Гаури Шинде "Инглиш-винглиш" (2012 год). В центре сюжета история женщины, которая не знает английский язык, но хочет добиться в жизни поставленных целей.

Завершит фестиваль добрая романтическая комедия "Свадьба Тану и Ману. Возвращение". Лента предлагает зрителям проверить верность суждения о том, что браки заключаются на небесах. Начало сеанса в 16.40.

В "Гомелькиновидеопрокате" добавили, что фестиваль, который организован совместно с посольством Индии в Беларуси, помимо знакомства с кинокартинами позволит прочувствовать дух индийской культуры, в том числе благодаря музыкальному сопровождению в холле кинотеатра. Здесь же разместится выставка детских рисунков, на которых запечатлены интересные моменты индийской жизни. Вход на киносеансы свободный.-0-