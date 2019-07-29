29 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Дни Минска планируется провести в ноябре в Шанхае. Об этом БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Республики Беларусь в этом китайском городе.

Детальное обсуждение программы визита столичной делегации во главе с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком в Шанхай в ноябре и мероприятия Дней были в центре внимания на встрече генерального консула Беларуси Валерия Мацеля и председателя Народного правительства района Чаннин Шанхая Гу Хунхуэя. Во встрече также принял участие консул Максим Иосько.

Планируется, что на территории района Чаннин, поддерживающего дружественные связи с Советским районом белорусской столицы, в рамках Дней Минска состоится форум делового сотрудничества "Минск-Шанхай", а также ряд культурных и спортивных мероприятий.

В сентябре минувшего года в белорусской столице успешно прошел форум "Парус Шанхая", который собрал на одной площадке более 130 белорусских и китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве в сферах машиностроения, строительства, информационных технологий, химической промышленности, охраны окружающей среды, легкой промышленности, продовольствия, производства ювелирных изделий. Для участия в форуме в Минск приезжали китайские производители электроники и бытовой техники, одежды и тканей, упаковки для медицинского оборудования, косметики, игрушек, украшений, а также импортеры автомобилей, электротехнического и сварочного оборудования, компьютерной техники, заинтересованные в поиске деловых партнеров в Беларуси.-0-