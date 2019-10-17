17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска в ноябре пройдут в Шанхае, в 2020 году - в Пекине. Белорусская столица в будущем году готовится принять Дни Белграда, Шанхая, Санкт-Петербурга, сообщила журналистам начальник отдела международного сотрудничества и протокола управления внешнеэкономической и международной деятельности комитета экономики Мингорисполкома Светлана Гаврилова, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнее время Дни Минска состоялись в Белграде, Риге, Милане, Омске, Москве, Будапеште, Тбилиси, Санкт-Петербурге. В белорусской столице прошли Дни Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Белграда и Будапешта. В подготовке мероприятий горисполкому помогает Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. В программу включаются деловые встречи, бизнес-форумы, что способствует заключению выгодных контрактов.

"Во время предстоящего визита в Шанхай в делегацию войдут руководители предприятий, представители бизнеса. Планируется заключить соглашения о сотрудничестве между двумя городами, а также между Московским районом столицы и одним из районов Шанхая", - рассказала Светлана Гаврилова.

Всего Минск заключил 174 соглашения, договора и протокола о взаимодействии с другими городами. Больше всего городов-побратимов в России: Калуга, Нижний Новгород, Мурманск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Ульяновск и Уфа. Ежегодно в списке появляются новые названия. В скором времени его пополнит турецкий Эскишехир, он станет 30-м городом-побратимом.

В целом минские предприятия сотрудничают с 181 страной мира, экспортные поставки осуществляются в 134 страны. В основном за рубеж поставляются нефть, нефтепродукты, тракторы и другие транспортные средства, запчасти к ним, бытовая техника, лекарства.-0-