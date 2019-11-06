Дни Минска в Шанхае пройдут 7-9 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска пройдут 7-9 ноября в Шанхае: планируются визит официальной делегации во главе с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Визит начнется с посещения высокотехнологичного предприятия района Чаннин DeepBlue Technology (Shanghai). Компания осуществляет исследования и практические разработки в области искусственного интеллекта по таким направлениям, как интеллектуальное автомобилестроение, умные природоохранные технологии, технологии умного города и т.д. Также в первый день представители делегации белорусской столицы ознакомятся с организацией рабочего процесса в учреждениях образования, объектах медицинской инфраструктуры, центрах социального обслуживания и реабилитации людей с инвалидностью Шанхая.

Форум делового сотрудничества "Минск-Шанхай" запланирован на 8 ноября. Будут рассмотрены темы развития отношений между двумя городами, современных технологий, инвестиционного потенциала, туризма. И девять минских предприятий примут участие во второй Китайской международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае. Продукция СОАО "Коммунарка", ЗАО "Минский завод виноградных вин", ОАО "Криница", ОАО "Слодыч", ОАО "Кристалл", ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов", КУП "Минскхлебпром", ТПКУП "Минский хладокомбинат №2" будет представлена в Национальном павильоне Республики Беларусь.

Кроме того, планируется подписание соглашения о побратимстве Минска и Шанхая, а также меморандума по установлению двустороннего сотрудничества между администрацией Московского района белорусской столицы и Народным правительством района Цзядин. К слову, в настоящее время у Минска подписано 22 соглашения о сотрудничестве с городами КНР, среди которых 3 - о побратимстве (Пекин, Чанчунь, Шэньчжэнь).

Программа визита включает и проведение круглых столов по вопросам развития партнерства в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты; знакомство с работой Шанхайской зоны свободной торговли и Парка высоких технологий Шанхая.

Насыщенной событиями обещает быть и культурная программа. В Шанхайской консерватории музыки откроется выставка фоторабот "Путешествие по Минску", состоится торжественная церемония открытия Дней Минска в Шанхае, с концертом выступит хор Белорусской государственной академии музыки.-0-