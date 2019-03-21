Дни Минской области открылись в китайском Чунцине

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минской области открылись сегодня в китайском Чунцине, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Миноблисполкома Дарья Марковская.

Как отметил на открытии председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, столичный регион Беларуси принял эстафету дружбы у Чунцина и приглашает всех желающих на Дни Минской области. Он подчеркнул важность этого события и добавил, что мероприятие позволит составить впечатление о Минской области, ее культурных традициях.

В составе делегации не только губернатор с руководителями различных подразделений облисполкома, но и бизнесмены, мастера и музыканты. В частности, сегодня свои работы представили гончар, ложкарь, прядильщица.

Завтра, 22 марта, делегация примет участие в бизнес-форуме, где обсудят перспективы туристических, промышленных, инвестиционных отношений между Минской областью и Чунцином. Также во время мероприятия будет подписан ряд документов, среди которых план обмена и сотрудничества на 2019-2020 годы, соглашения о намерениях между предприятиями и сотрудничестве в сфере образования.

В субботу, 23 марта, гости из центрального региона посетят передовые сельхозобъекты округа Юбэй и откроют в Чунцине представительство Молодечненского мясокомбината.-0-