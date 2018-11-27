27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минской области планируют провести в Шарм-эш-Шейхе в 2019 году. Об этом посол Беларуси в Египте Сергей Рачков рассказал в интервью Ближневосточному агентству новостей MENA, сообщает БЕЛТА.

"В целях увеличения взаимного туристического потока мы планируем организовать в 2019 году Дни Минской области, которая является побратимом губернаторства Южный Синай, в Шарм-эш-Шейхе и Спортивную неделю Беларуси в Египте, а также пригласить египетскую делегацию во главе с министром туризма посетить форум и выставку "Отдых-2019" в Беларуси", - рассказал Сергей Рачков.

По его словам, в 2017 году Египет посетило рекордное количество белорусских граждан - 123 тыс. человек. "Однако думаю, что реальная цифра еще больше, так как некоторые белорусские граждане летают на египетские курорты с использованием услуг авиакомпаний иных государств, которым египетская сторона предоставила дополнительные преференции", - отметил посол.

Таким образом Египет стал вторым туристическим направлением для белорусских граждан, а несколько лет назад он занимал лишь пятое место. "Мы ожидаем, что в 2018 году результаты будут даже лучше, чем в рекордном 2017 году", - добавил Сергей Рачков.-0-