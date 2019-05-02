Дни Молдовы и гастрофест пройдут во время международной выставки "Весна в Гомеле"

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздник молдавской культуры и гастрофест войдут в программу международной выставки "Весна в Гомеле", которая пройдет в областном центре 23-26 мая, сообщила генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабная экспозиция, которая развернется на открытой и внутренней площадках Дворца легкой атлетики, будет подчинена общей концепции "Гомельская область - ваш партнер". Она направлена на презентацию экономического и инвестиционного потенциала региона, а также демонстрацию его особенностей и традиций.

"Изначально "Весна в Гомеле" задумывалась как универсальная выставка для представления товаров народного потребления широкому кругу людей. Сейчас это уже не просто выставка, а ожидаемое для многих людей событие. Мы демонстрируем потенциал Гомельской области, и не только экономический с презентацией крупногабаритной техники и промышленных образцов предприятий, организуем праздник ремесленников с демонстрацией наших народных промыслов. Нам важно показать гостям и участникам выставки, что бережно сохраняем наши региональные традиции", - рассказала Марина Филонова. В этом году праздник мастеров и ремесленников "Гомельская весна" соберет около 200 самобытных творцов, которые представят свои работы на 1,5 тыс. кв.м. По предварительным подсчетам, общая площадь выставки составит около 5,5 тыс. кв.м.

Ежегодно выставка становится все масштабнее. "Мы добавляем нюансы, которые раскрывают наш регион с особой стороны - так, чтобы люди захотели приехать сюда снова и снова", - подчеркнула генеральный директор Гомельского отделения БелТПП. Так, в программе выставки 24-25 мая концерты гомельских групп под открытым небом. Гурманов 20-26 мая ожидает "Вкусная Весна" - гастрофест, который пройдет в семи ресторанах Гомеля. Своеобразной фишкой этого года станет праздник молдавской культуры "Дни Молдовы в Гомельской области".

"Надеемся, что это будет событие, которое привлечет внимание и сделает праздник и для гомельчан, и для жителей области, и для всех, кто захочет его посетить", - резюмировала Марина Филонова.

На данный момент участие в "Весне в Гомеле" подтвердили 19 иностранных делегаций из 13 стран, в том числе из Индии, Казахстана. Прием заявок продолжается. Запланировано более 50 мероприятий деловой программы выставки. Для гостей и участников предусмотрены зона для проведения B2B переговоров, презентационная площадка со светодиодным экраном, конференц-зал с мультимедийным оборудованием. Благодаря этому участники выставки "Весна в Гомеле - 2019" получат дополнительную возможность представить свою продукцию и услуги международному бизнес-сообществу, найти отечественных и зарубежных деловых партнеров, установить стабильные коммерческие связи, провести диалог с представителями органов республиканской и местной власти.

Гомельский экономический форум и международная выставка "Весна в Гомеле" - крупнейшие события в жизни юго-восточного региона страны. В 2018 году на площади более 5 тыс. кв.м. были представлены новейшие образцы продукции 300 предприятий и организаций Гомельской области, а также коллективные стенды иностранных участников. В минувшем году "Весну в Гомеле" посетили свыше 30 тыс. гостей из 32 стран мира.

Традиционно Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и Гомельского горисполкома организует международную выставку "Весна в Гомеле". Впервые форум прошел в 2000 году.-0-