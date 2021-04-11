Дни науки стартуют 12 апреля в Институте дополнительного образования БГУ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни науки стартуют 12 апреля в Институте дополнительного образования (ИДО) БГУ. Цикл мероприятий направлен на развитие познавательной активности и привлечение к научной деятельности иностранных слушателей факультета доуниверситетского образования иностранных граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Программу откроет 12 апреля проект "Космос - рядом", посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Слушатели выступят с докладами на космическую тематику, расскажут о первом космонавте Юрии Гагарине, просмотрят видеоролики о Международной космической станции.

Днем зеленой планеты станет 13 апреля. Он предполагает проведение предметной викторины по химии и биологии, презентацию подготовленного слушателями номера газеты "Биология - Химия - это жизнь", проведение мини-конференции по двум секциям: "Природные заповедники и ландшафты Беларуси", "Химическая промышленность и наука Беларуси".

Студенческая научно-практическая конференция "Через тернии к звездам = Per aspera ad astra!" пройдет 14 апреля. Участники выступят с докладами лингвокультурологической тематики и обсудят вопросы социальных, гуманитарных, экономических и естественнонаучных дисциплин.

Олимпиада и викторина "Знатоки экономики" пройдут 15 апреля. Мероприятия включают задания экономической направленности. На следующий день состоится конкурс презентаций "Культура моей страны", где авторы покажут подготовленные в мини-группах мультимедийные работы.

Организатор - факультет доуниверситетского образования иностранных граждан ИДО БГУ.-0-