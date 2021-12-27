Дни открытых дверей пройдут в БГПУ с 28 декабря по 6 января

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 28 декабря по 6 января 2022 года в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка в онлайн-формате пройдут Дни открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Студенты, профессорско-преподавательский состав, а также руководство факультетов и институтов расскажут абитуриентам и их родителям о поступлении в ведущий педагогический университет страны, специальностях, об условиях заселения и проживания в общежитиях, насыщенной культурной и спортивной жизни. Каждый сможет задать вопрос и получить компетентный ответ от сотрудников приемной комиссии", - рассказали в пресс-службе.

В частности, Дни открытых дверей пройдут: в Институте психологии - 28 декабря, на факультете начального образования, факультете социально-педагогических технологий, факультете эстетического образования - 4 января, в Институте инклюзивного образования, на факультете дошкольного образования, физико-математическом факультете, историческом факультете, филологическом факультете, факультете физического воспитания - 5 января, на факультете естествознания и в приемной комиссии - 6 января.-0-