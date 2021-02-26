26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни открытых дверей пройдут в Минском суворовском военном училище 27 февраля и 27 марта с 10.00 до 13.00. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В программе: встреча с командованием училища, ознакомление с условиями жизни и быта суворовцев, элементами учебно-материальной базы, разъяснение особенностей поступления в училище в 2021 году.

"На мероприятии будут присутствовать начальники отделов и служб, педагоги, медицинские работники, которые смогут ответить на вопросы в отношении приемной кампании, подачи и оформления документов, особенностей при поступлении", - рассказали в ведомстве.

Справочную информацию можно получить по телефонам: 8 (017) 334-04-78, 8 (017) 297-29-00 и на сайте Минобороны www.mil.by.-0-