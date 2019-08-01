Дни памяти росицких мучеников соберут в Верхнедвинском районе сотни паломников

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дни памяти росицких мучеников соберут сотни паломников и гостей в деревне Росица Верхнедвинского района 2-3 августа на торжествах в честь блаженных Антония Лещевича и Юрия Каширы в костеле Святой Троицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном приходе.

В годы Великой Отечественной войны два ксендза приняли мученическую смерть вместе со своими прихожанами. Дни памяти блаженных, которые канонизированы католической церковью за подвиг во имя веры, проходят ежегодно в феврале и августе, собирая в Росице паломников из Беларуси и зарубежья. Многие уже в пути, потому что часть из них добираются пешком, в частности из Друи и Полоцка.

В эти дни организованы дополнительные рейсы автобусов из Верхнедвинска до Росицы и обратно. Вечером 2 августа для паломников пройдет служба. В полночь начнется торжественная месса и процессия к месту мученичества и поклонения, где состоится молебен. 3 августа будет организована литургия для верующих греко-католиков.

Со времени канонизации священников в нынешнем году исполняется 20 лет, поэтому святыня в деревне будет объявлена Санктуарием Блаженных мучеников из Росицы Витебской епархии.-0-