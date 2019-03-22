Дни скидок пройдут 23 и 24 марта в магазинах Минска

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Единый день скидок" пройдет 23 и 24 марта в крупных универмагах и магазинах столицы, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Непродовольственные товары по сниженным ценам можно приобрести в эти дни в торговом доме "На Немиге" (скидка составит 23%), ООО "Детский мир" (от 10% до 60%, Логойский тракт, 25/1), ОДО "Вероника" (20%, ул. Притыцкого, 38), ОАО "Алеся" (20%, ул. Старовиленская, 131; ул. Богдановича, 78; ул. Мясникова, 35) и др.

23 марта акция пройдет в "ЦУМ Минск" (22%), "Кирмаш" (23%), ЗАО "Лянок" (20%, пр. Независимости, 46).

Магазины торгового центра "Столица" в выходные предложат скидки от 5 до 50%. Выгодно купить некоторые товары приглашает ООО "Старт-Х" (до 25%, ул. Долгобродская, 26), ТЗАО "Пальмира" (15% (ул. Шугаева, 3/1) и др.

Скидки для держателей дисконтных карт 23-24 марта предоставят ОАО "ГУМ" (25%), ТКУП "Универмаг Беларусь" (25%), 23 марта - ТООО "Северянка" (15%, ул. Ангарская, 38) на отдельные группы товаров.-0-